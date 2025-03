Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dell’Università degli Studi di Trieste, Generali e l’Ateneo hanno comunicato l’intento di istituire una cattedra dedicata all’Intelligenza Artificiale Responsabile e Sostenibile, a partire dal 2025/2026.

Un Annuncio Significativo per il Futuro dell’AI

L’annuncio è stato reso noto durante un evento all’Università di Trieste, alla presenza del Magnifico Rettore, Roberto Di Lenarda, del Presidente di Generali, Andrea Sironi, del CFO del Gruppo Generali e Presidente del Mib, Cristiano Borean, e della Prof.ssa Scantamburlo, vincitrice del relativo bando di concorso. L’incontro è stato moderato dal Prof. Luca Bortolussi, Professore Ordinario di Informatica presso UniTS.

L’Impegno Quindicennale di Generali per la Ricerca e la Formazione

L’accordo stabilisce che Generali si farà carico, per quindici anni, dei costi legati all’assunzione di un ricercatore e al suo successivo inquadramento come professore universitario nel settore scientifico-disciplinare INFO-01/A – Informatica. Il reclutamento sarà effettuato tramite una procedura selettiva indetta dall’Università.

Un Ulteriore Passo Avanti nell’Ecosistema AI del Friuli Venezia Giulia

Dopo la creazione del Data Science & Artificial Intelligence Institute, in collaborazione con altre istituzioni scientifiche del Friuli Venezia Giulia, l’obiettivo è di promuovere una ricerca di livello mondiale e il trasferimento di conoscenze nel campo del machine learning e dell’intelligenza artificiale, iniziativa che ha portato alla figura del Business Translator. Generali intende ampliare ulteriormente il suo impegno per lo sviluppo di nuovi strumenti di ricerca e formazione, mirando a comprendere e affrontare le implicazioni sociali ed etiche legate all’evoluzione e all’applicazione delle tecnologie AI.

In collaborazione con l’ateneo giuliano e in occasione del suo importante anniversario, Generali sosterrà la nuova cattedra, arricchendo l’offerta formativa dell’Università. Parallelamente, svilupperà, insieme all’Academy del Gruppo, le proprie competenze nell’ambito dell’intelligenza artificiale responsabile, affidabile e sostenibile. Questa collaborazione sarà fondamentale per la progettazione e la realizzazione di corsi dedicati, destinati a formare laureati con abilità in linea con le esigenze del mercato del lavoro e pronti a affrontare le nuove sfide tecnologiche ed etiche.

Le Dichiarazioni dei Protagonisti

l Presidente di Generali, Andrea Sironi, ha dichiarato: “L’ecosistema scientifico di Trieste rappresenta un patrimonio di talento e conoscenza che Generali sostiene e che, in occasione del centenario dell’Università di Trieste, si arricchisce di una collaborazione pluriennale per una nuova cattedra. L’intento è di investire nei giovani e nell’innovazione, affrontando uno dei temi più stimolanti e trasformativi della contemporaneità, l’Intelligenza Artificiale, creando un dialogo sempre più stretto tra il mondo accademico e quello del lavoro”.

Il Rettore dell’Università degli Studi di Trieste, Roberto Di Lenarda, ha affermato: “La mission dell’Università è quella di custodire e far prosperare l’intelligenza umana, e l’AI avrà il compito di amplificarla. Per questi motivi, negli ultimi anni, l’Università di Trieste ha investito prioritariamente in questi ambiti. Grazie all’importante investimento di Generali a favore delle nuove generazioni, la nostra offerta formativa si arricchirà di un nuovo insegnamento in un settore delicato e strategico, in linea con le esigenze emergenti di un ambito in rapida evoluzione”.

Teresa Scantamburlo: La Vincitrice della Nuova Cattedra

Teresa Scantamburlo ha maturato esperienze presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, l’Università di Bristol (UK) e il European Centre for Living Technology. La sua ricerca si concentra sull’impatto etico e sociale dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie basate sui dati. Ha contribuito alla definizione delle linee guida etiche europee per un’IA affidabile ed è attualmente membro del gruppo di lavoro per l’elaborazione del codice di condotta dell’IA ad uso generale dell’AI Office della Comunità Europea. A febbraio 2025, è stata nominata vincitrice della nuova cattedra Generali sull’IA responsabile presso l’Università degli Studi di Trieste.