Nel 2027, l’età per la pensione e i contributi richiesti per raggiungere la pensione anticipata aumenteranno di tre mesi, raggiungendo così i 67 anni e tre mesi per la pensione di vecchiaia e 43 anni e un mese per quella anticipata.

Il governo ha annunciato che bloccherà tale aumento. Secondo i dati rilasciati oggi dall’Istat, la speranza di vita a 65 anni è aumentata nel 2024 a 21,2 anni, il valore più alto dal 2019. Analizzando il confronto tra il biennio 2023-2024 e quello 2021-2022, su cui si basa l’adeguamento dell’età per il 2027, si nota un incremento di sette mesi.

Tuttavia, da tali dati vanno sottratti quattro mesi di riduzione registrati durante la pandemia, a causa dell’aumento della mortalità tra la popolazione anziana. Il governo interverrà per fermare l’innalzamento dell’età pensionabile, previsto dalla normativa, in relazione all’aumento della speranza di vita a 65 anni. Questo è quanto afferma il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, commentando i dati Istat pubblicati oggi.

Durigon ha dichiarato: “Bloccheremo l’aumento nel 2027, lo sterilizzeremo. Confermo quanto detto da me e dal ministro Giorgetti nei mesi scorsi.” Pertanto, si prevede un intervento per mantenere l’età di vecchiaia a 67 anni e i contributi necessari per la pensione anticipata, indipendentemente dall’età, a 42 anni e 10 mesi.