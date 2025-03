Il primo tratto del viaggio sotterraneo delle due TBM giganti, impegnate nella realizzazione degli scavi del North East Link (NEL), è giunto al termine. Questo ambizioso progetto autostradale mira a creare due tunnel gemelli per migliorare significativamente la rete di trasporti di Melbourne, in Australia. Il Gruppo Webuild (nella foto, l’a. d. Pietro Salini) in collaborazione con la joint venture SPARK, è responsabile della progettazione e costruzione di circa 6,5 km di tunnel gemelli a tre corsie e delle opere connesse.

TBM Giganti Raggiungono un Traguardo Chiave

A nord-est di Melbourne, le mega talpe meccaniche Gillian e Zelda hanno completato lo scavo di 1,6 km, raggiungendo Lower Plenty Road. Questo rappresenta un significativo passo avanti per il progetto North East Link. Entrambe le TBM (Tunnel Boring Machine) saranno ora sottoposte a revisione nelle prossime settimane, prima di riprendere il loro percorso in direzione Bulleen. Con una testa fresante di 15,6 metri di diametro, tra le più grandi al mondo, e una lunghezza di oltre 90 metri, queste imponenti macchine pesano più di 4.000 tonnellate ciascuna e incarnano i più elevati standard tecnologici del settore.

Il North East Link: Un Progetto Trasformativo per Victoria

Il North East Link è il più grande progetto stradale mai realizzato nello stato di Victoria. Una volta completato, i tunnel diventeranno i più lunghi tunnel autostradali dello stato. I due tunnel da 6,5 km che collegheranno Watsonia a Bulleen andranno a colmare un’attuale lacuna nella rete autostradale di Melbourne. Questo intervento cruciale permetterà di rimuovere ogni giorno 15.000 camion dalle strade locali e di ridurre i tempi di viaggio fino a 35 minuti. La realizzazione di questo progetto genererà migliaia di posti di lavoro e promuoverà la crescita economica e lo sviluppo per l’intera filiera.

Webuild: Protagonista delle Infrastrutture Strategiche in Australia

Il Gruppo Webuild è attivamente coinvolto nella realizzazione di alcuni dei progetti infrastrutturali più strategici per l’Australia, forte della solida presenza nel Paese della sua controllata Clough. Tra i progetti in corso si annoverano Snowy 2.0, il più grande progetto idroelettrico della nazione, una tratta del Suburban Rail Loop East Project, destinato a rivoluzionare il sistema di trasporto di Melbourne, un lotto del Sydney Metro–Western Sydney Airport Project, che collegherà il nuovo Western Sydney International Airport con Sydney, e ancora il Perdaman Industries Urea Plant, uno dei più grandi impianti al mondo per la produzione di urea, e il Woodman Point Water Treatment Facility, volto a potenziare il più grande impianto di trattamento delle acque reflue del Paese.