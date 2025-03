Un’inchiesta condotta da Altroconsumo, insieme a otto associazioni di consumatori internazionali, ha rivelato che il 30% di 229 prodotti di uso quotidiano contiene PFAS, e il 21% presenta PFAS non conformi con la normativa UE attuale o in vigore dal 2026. Altroconsumo chiede misure urgenti a livello europeo per tutelare i consumatori.

Dettagli dell’Analisi e Risultati Globali

L’analisi ha coinvolto diverse categorie di prodotti, tra cui tessili per cucina, arredamento, articoli per la cura della persona e materiali a contatto con alimenti. Lo studio si è svolto in due fasi: inizialmente è stata verificata la presenza di fluoro organico totale (TOF) come indicatore della presenza di PFAS; nei casi positivi, si è poi proceduto, quando possibile, all’identificazione specifica delle sostanze. I risultati mostrano che il 70% dei prodotti testati non contiene PFAS, ma il 30% (68 prodotti su 229) risulta contaminato. Tra questi, in 21 casi non è stato possibile identificare la sostanza presente, mentre 47 prodotti superano i limiti previsti dalla normativa UE attuale o dal Regolamento UE 2024/2462 che entrerà in vigore dal 2026, con restrizioni più severe su queste sostanze.

La Situazione in Italia

In Italia, sono stati analizzati 59 prodotti presenti sul mercato nazionale. Nessuno risulta attualmente fuori norma, ma il 24% contiene PFAS e il 17% (10 prodotti) diventerà non conforme con la nuova regolamentazione UE dal prossimo anno. La maggior parte dei casi riguarda prodotti tessili per la casa, come tovaglie e cuscini, mentre Altroconsumo ha espresso preoccupazione riguardo a due prodotti per la cura della persona che rimangono a lungo a contatto diretto con la pelle e un imballaggio per alimenti che resta in contatto con il cibo anche durante la cottura.

Azioni a Livello Internazionale e Richieste di Altroconsumo

Alcuni Paesi, come la Danimarca, hanno già vietato l’uso dei PFAS, mentre in Francia è stata approvata una legge per eliminarli. In Italia, nonostante un grave caso di contaminazione in Veneto, non è ancora stata adottata una legislazione nazionale specifica. Cinque Stati membri dell’UE hanno proposto all’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche di limitare l’uso dei PFAS nei prodotti di consumo e industriali. L’inchiesta dimostra che i PFAS sono ancora presenti in molte tipologie di prodotti utilizzati quotidianamente, nonostante vi siano valide alternative prive di queste sostanze. Per questo motivo, Altroconsumo ritiene che l’uso di PFAS debba essere vietato in tutti i casi non essenziali e, insieme al Beuc (l’associazione delle organizzazioni di consumatori europee), richiede un intervento urgente dell’UE per adottare una strategia comune e rafforzare i controlli.