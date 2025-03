L’edizione 2025 di Safety Factory Challenge ha ufficialmente un vincitore: il sito 8108amatodifiore.it. Nei giorni scorsi, il Comitato Scientifico del contest ha esaminato attentamente i materiali presentati dai finalisti 8108amatodifiore e ULSS1 Dolomiti e, grazie anche alla spinta data dagli oltre 200 utenti che si sono riversati sulla piattaforma cantierepro.it, ha deciso di assegnare la vittoria ai due ispettori del lavoro. La premiazione si svolgerà a Siena, sabato 17 maggio, nella sala Italo Calvino del complesso museale Santa Maria della Scala, in occasione del forum Safety meets Culture, l’evento nazionale dedicato alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

8108: Un Testo per Tutti

Non è stato semplice scegliere il miglior progetto, vista la grande qualità delle opere presentate dai due finalisti, ma alla fine ha prevalso il fattore utilità. Il sito 8108amatodifiore.it nasce dall’idea di due ispettori del lavoro della Regione Lombardia, che da anni portano avanti una missione importante sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. L’obiettivo è già percepibile nel nome del sito: 8108, ovvero il Testo Unico sulla Sicurezza, per gli addetti ai lavori “la bibbia” di tutto ciò che c’è da sapere per la salute e la prevenzione dei lavoratori. Un testo che, nel tempo, si è rivelato molto difficile da comprendere, anche in considerazione degli aggiornamenti che costantemente subisce. Da qui, l’idea di Gianfranco Amato e Ferdinando Di Fiore: analizzare e aggiornare costantemente il testo, lasciando dei commenti per cercare di renderlo comprensibile a chiunque. Nel tempo, il sito ‘amatodifiore’ è diventato un punto di riferimento per tutti gli addetti ai lavori.

Il Commento dell’Organizzatore

“Il nostro grazie – commenta Alessio Cencioni, CEO di Cantiere Pro e organizzatore del contest Safety Factory Challenge – va a tutti coloro che hanno voluto partecipare al contest, fornendo spunti e progetti di grande interesse. Inoltre, vogliamo ringraziare i molti utenti che hanno voluto dedicare il loro tempo votando sulla piattaforma cantierepro.it. Così facendo, non solo hanno fornito un contributo attivo nella scelta del vincitore, ma ci hanno fatto capire come la sicurezza sui luoghi di lavoro sia un tema che interessa tutti”.

Premiazione a Siena al Safety meets Culture

Un palco straordinario ospiterà la premiazione del contest Safety Factory Challenge: il complesso museale Santa Maria della Scala, a Siena, dove dal 15 al 17 maggio, nella sala Italo Calvino, si terrà la quinta edizione di Safety meets Culture, l’evento nazionale dedicato alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per l’occasione, sul sito www.safetymeetsculture.it sono stati pubblicati i programmi delle attività che si svolgeranno nell’arco della tre giorni, con ospiti di rilievo: Bruno Giordano, magistrato di Cassazione, il comandante provinciale di Siena Paolo Bruno De Paola e tanti professionisti del mondo del lavoro che porteranno testimonianze e riflessioni da condividere con chiunque vorrà partecipare. L’evento sarà gratuito e aperto a tutti: per partecipare basterà iscriversi sul sito safetymeetsculture.it.