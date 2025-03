Reway Group S.p.A. (EGM: RWY), leader italiano nel settore del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali e unico operatore in Italia con un core business nella manutenzione della rete ferroviaria, ha annunciato una forte crescita e un consolidamento delle performance economico-finanziarie per l’esercizio 2024.

Numeri Chiave del Successo 2024

I principali dati economico-finanziari consolidati al 31 dicembre 2024 evidenziano:

Valore della Produzione : Euro 232,3 milioni ( +75,6% rispetto al 2023)

: ( rispetto al 2023) EBITDA : Euro 42,6 milioni ( +61,3% rispetto al 2023); EBITDA Margin 18,4%

: ( rispetto al 2023); EBITDA Margin EBIT : Euro 32,6 milioni ( +46,9% rispetto al 2023); EBIT Margin 14,0%

: ( rispetto al 2023); EBIT Margin Risultato d’esercizio : Euro 17,9 milioni ( +22,6% rispetto al 2023)

: ( rispetto al 2023) Indebitamento Finanziario Netto: Euro 70,0 milioni (Euro 34,6 milioni nel 2023) per effetto dell’acquisizione del restante 30% di Gema e del 60% di Vega

Il Commento del Presidente e Amministratore Delegato

Paolo Luccini, Presidente e Amministratore Delegato di Reway Group, nella foto, ha così commentato: “Siamo estremamente soddisfatti dei risultati 2024, che registrano performance particolarmente positive per i principali indicatori, a testimonianza del continuo percorso di crescita del Gruppo. Il consolidamento di Reway Group nel corso dell’anno è stato trainato sia da crescita organica che per linee esterne. Da un lato, vi è stata una forte accelerazione sul fronte dell’aggiudicazione di nuove commesse, con contratti siglati per oltre 450 milioni di Euro, con un contributo progressivamente sempre più rilevante da parte del settore del risanamento ferroviario. Dall’altro, l’esercizio 2024 ha visto la conclusione positiva di due significative operazioni di acquisizione, ovvero l’integrazione di Gema e di Vega. La prima ha consentito a Reway Group di presidiare da protagonista l’ambito ferroviario, che nel 2024 ha contribuito al 74% del totale degli ordini ottenuti. L’ingresso di Vega in Reway Group ha aggiunto la fase di progettazione al già ampio pacchetto di servizi che il Gruppo è in grado di offrire nel settore dell’ammodernamento di reti stradali, autostradali e ferroviarie, incrementando l’efficienza esecutiva dei lavori. Questi due elementi combinati e la nostra capacità di saper cogliere le migliori opportunità di mercato hanno delineato un anno particolarmente positivo per noi e ci consentono di affermare che le prospettive per il futuro potranno essere di continua soddisfazione, operando in un ambito chiave per lo sviluppo del Paese”.

Analisi dei Risultati Consolidati

Il Valore della Produzione ha raggiunto i 232,3 milioni di Euro, con un incremento significativo rispetto al 2023. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si è attestato a 42,6 milioni di Euro, con un EBITDA Margin del 18,4%. Il Margine Operativo Netto (EBIT) è stato di 32,6 milioni di Euro, con un EBIT Margin del 14,0%. Il Risultato d’esercizio si è attestato a 17,9 milioni di Euro. L’Indebitamento Finanziario Netto (IFN) è aumentato a 70,0 milioni di Euro, principalmente a causa delle acquisizioni di Gema e Vega. Il Patrimonio Netto consolidato è pari a 89,4 milioni di Euro.

Acquisizioni Strategiche: Gema e Vega

L’esercizio 2024 è stato caratterizzato dalla finalizzazione dell’acquisizione del 100% di Gema e del 60% di Vega. Queste operazioni strategiche hanno permesso a Reway Group di rafforzare la propria presenza nel settore ferroviario (Gema) e di integrare la fase di progettazione (Vega), ampliando l’offerta di servizi e incrementando l’efficienza operativa.

Risultati della Capogruppo

La capogruppo Reway Group S.p.A. ha registrato un Valore della Produzione di 5,4 milioni di Euro e un EBITDA di 1,7 milioni di Euro. Il Risultato d’esercizio è stato di 17,9 milioni di Euro, grazie alla rivalutazione delle partecipazioni nelle società controllate.

Proposta di Destinazione dell’Utile

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti di destinare l’intero utile d’esercizio di Euro 17.890.146 ad altre riserve.