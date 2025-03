Il Giappone, la Corea del Sud e la Cina hanno annunciato oggi l’intenzione di intensificare la loro collaborazione “per creare un contesto prevedibile per il commercio e gli investimenti”, come indicato in un comunicato congiunto rilasciato al termine di un incontro ministeriale speciale.

I ministri dei tre paesi asiatici responsabili dell’Industria e del Commercio si sono riuniti a Seul per rispondere all’offensiva tariffaria promossa dal presidente statunitense Donald Trump.

Inoltre, è stata espressa la volontà di “accelerare” i negoziati che sono in corso dal 2013 per giungere a un “accordo trilaterale di libero scambio globale”. Questo incontro tra i rappresentanti di Pechino, Seul e Tokyo rappresenta il primo a questo livello dopo cinque anni.

Trump ha creato un clima di incertezza nel commercio globale a causa di una serie di tariffe punitive su una vasta gamma di importazioni, tra cui automobili, camion e componenti auto. La Corea del Sud e il Giappone sono fornitori chiave di automobili, e anche la Cina ha subito notevoli effetti a causa dei nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti.

All’incontro hanno partecipato il ministro dell’Industria sudcoreano Ahn Duk-geun, il suo omologo giapponese Yoji Muto e il ministro cinese Wang Wentao. Ahn ha dichiarato che i tre paesi devono affrontare “congiuntamente” le sfide globali che condividono.

“L’attuale contesto economico e commerciale è contraddistinto da una crescente frammentazione dell’economia globale”, ha affermato.