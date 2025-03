Eprcomunicazione S.p.A., azienda di comunicazione e relazioni pubbliche con forte connotazione digitale, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica che la controllata Justbit srl si è aggiudicata la gara indetta per la gestione delle strategie di comunicazione e advertising indetta da un importante operatore del settore finanziario e del credito.

Dettagli dell’Accordo: Durata e Valore

L’attività avrà una durata di 20 mesi, a partire dal 1 maggio 2025, e terminerà il 31 dicembre 2026; per l’annualità 2025 l’affidamento prevede onorari professionali per 80.000 euro iva esclusa e 300.000 euro iva esclusa per la gestione del budget pubblicitario; per il 2026 gli onorari saranno di 120.000 euro iva esclusa e la gestione del budget pubblicitario passerà a 400.000 euro iva esclusa.

Obiettivi della Campagna: Brand Awareness e Vendite Online

L’agenzia si occuperà della definizione di strategie digitali innovative, con particolare focus sulla brand awareness, la promozione di servizi sul territorio e il supporto alle vendite online. Il progetto prevede un piano strutturato di creatività, produzione di contenuti, media planning e media buying, con l’obiettivo di raggiungere e coinvolgere efficacemente il target di riferimento attraverso soluzioni su misura.

Il Commento del CEO di Justbit

“Questa collaborazione rappresenta un passo significativo nel nostro percorso di crescita, permettendoci di applicare le nostre competenze digitali in un contesto finanziario di rilievo”, ha dichiarato Simone Notargiacomo, CEO di Justbit.

Le Dichiarazioni del Chief Sales Officer di Justbit

Carmine Vittorio Esposito, Chief Sales Officer & Board Member di Justbit, ha aggiunto: “Siamo pronti a mettere in campo strategie innovative che uniscono creatività e tecnologia, al fine di ottenere risultati concreti per il nostro nuovo partner.”