Eprcomunicazione S.p.A., un’azienda leader nel settore della comunicazione e delle relazioni pubbliche con un forte orientamento verso il digitale e quotata in Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha annunciato che la sua controllata Justbit srl ha vinto la gara per la gestione delle strategie comunicative e pubblicitarie di un’importante realtà nel settore finanziario e del credito.

Dettagli dell’Accordo: Durata e Valore

Il progetto avrà una durata di 20 mesi, a partire dal 1 maggio 2025 fino al 31 dicembre 2026. Per l’anno 2025, l’incarico prevede compensi professionali di 80.000 euro oltre IVA e 300.000 euro oltre IVA per la gestione del budget pubblicitario. Per l’anno 2026, i compensi ammontano a 120.000 euro oltre IVA e il budget pubblicitario salirà a 400.000 euro oltre IVA.

Obiettivi della Campagna: Brand Awareness e Vendite Online

L’agenzia si impegnerà nella definizione di strategie digitali innovative, ponendo particolare attenzione alla brand awareness, alla promozione dei servizi sul territorio e al supporto delle vendite online. Il progetto prevede un piano articolato di creatività, produzione di contenuti, pianificazione media e acquisto spazi pubblicitari, con l’intento di raggiungere e coinvolgere in modo efficace il pubblico target attraverso soluzioni personalizzate.

Il Commento del CEO di Justbit

Simone Notargiacomo, CEO di Justbit, ha affermato: “Questa collaborazione segna un passo importante nella nostra crescita, permettendoci di applicare le nostre competenze digitali in un contesto finanziario di grande importanza”.

Le Dichiarazioni del Chief Sales Officer di Justbit

Carmine Vittorio Esposito, Chief Sales Officer e membro del Consiglio di Amministrazione di Justbit, ha commentato: “Siamo pronti a sviluppare strategie innovative che combinano creatività e tecnologia per consegnare risultati concreti al nostro nuovo partner”.