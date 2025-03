Il Consiglio di Amministrazione di ErreDue S.p.A. (EGM: RDUE), azienda con sede a Livorno attiva nella progettazione e produzione di soluzioni innovative per la produzione di gas tecnici, ha dato il via libera al progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 durante la seduta tenutasi il 25 marzo 2025. I dati finanziari dell’anno appena concluso mostrano una solidità dei ricavi, sostenuta in particolare dalla forte crescita del settore idrogeno, legato alla transizione energetica.

Vendite di Idrogeno in Forte Ascesa

Nonostante un contesto macroeconomico instabile che ha influenzato negativamente il mercato tradizionale, ErreDue ha registrato un significativo aumento del 26% nelle vendite di impianti di idrogeno. Questo incremento ha permesso alla società di mantenere ricavi solidi, attestandosi a € 15,9 milioni (€ 16,5 milioni nel 2023). Parallelamente, l’azienda ha comunicato un incremento degli ordinativi di generatori, sia con tecnologia alcalina che PEM, evidenziando un crescente interesse del mercato verso le soluzioni energetiche sostenibili.

Backlog Solido e Investimenti Strategici

La fiducia nel futuro è ulteriormente rafforzata da un backlog di ordini al 31 dicembre 2024 pari a € 22,5 milioni, segnando una netta crescita rispetto all’anno precedente. A testimonianza dell’impegno verso l’innovazione e la crescita, ErreDue ha effettuato rilevanti investimenti in sviluppo e nella struttura operativa, con l’obiettivo di mantenere il proprio vantaggio tecnologico e sostenere l’espansione prevista.

Dati Finanziari Chiave del 2024

Analizzando i dati economici, il Valore della Produzione si è attestato a € 19,1 milioni (€ 19,3 milioni nel 2023), mentre l’EBITDA ha raggiunto i € 5,1 milioni (€ 5,9 milioni nel 2023), con un EBITDA Margin del 32,0%. L’Utile d’esercizio si è attestato a € 2,7 milioni (€ 3,4 milioni nel 2023). La struttura patrimoniale e finanziaria rimane molto solida, con un Patrimonio Netto di € 32,2 milioni (€ 30,9 milioni nel 2023) e una cassa positiva per € 17,3 milioni (€ 16,3 milioni nel 2023). Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre proposto la distribuzione di un dividendo di Euro 0,160 per azione.

Le Voci dei Vertici Aziendali

Enrico D’Angelo, Fondatore e CEO, e Francesca Barontini, CEO di ErreDue, hanno così commentato i risultati: “I risultati del 2024 confermano la solidità del nostro modello di business e la nostra capacità di crescere anche in un contesto di mercato complesso. La spinta della transizione energetica ha trainato le vendite degli impianti a idrogeno, consentendoci di mantenere ricavi sostanzialmente in linea con lo scorso anno e registrare un incremento del 26% in questo segmento strategico. Inoltre, il significativo aumento degli ordinativi e del backlog rafforza le nostre prospettive di crescita per il 2025. La solidità patrimoniale dell’azienda, unita a un’esperienza consolidata di oltre quarant’anni nel settore, rappresenta un elemento distintivo che ci consente di offrire un contributo strategico di rilievo e di garantire ai nostri partner di riferimento l’apporto di un costante valore aggiunto. Il track record dei nostri prodotti è la testimonianza concreta della qualità e dell’innovazione che caratterizzano le nostre soluzioni, grazie a una solida struttura finanziaria. Guardiamo con fiducia alle sfide e alle opportunità di un settore, come quello in cui operiamo, in continua evoluzione”.