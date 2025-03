Recentemente, questi interrogativi hanno suscitato un vivace dibattito: a condividere le proprie opinioni non sono stati solo frequentatori occasionali ma anche imprenditori, artisti e professionisti del settore dell’intrattenimento.

Per comprendere appieno cosa stia realmente accadendo in questo ambito, può risultare utile analizzare un caso specifico, che andiamo subito ad esplorare.

Magic Fly: da Discoteca Storica di Roma a Locale per Feste

Il caso in oggetto riguarda una delle discoteche più emblematiche di Roma: Magic Fly.

Situata nel cuore della Capitale in Via Bassanello n.15, nella zona di Grottarossa, Magic Fly è senza dubbio una “istituzione” della movida romana, operativa da ben 45 anni e palcoscenico di innumerevoli eventi.

Attualmente, come si può osservare visitando il suo sito ufficiale magicfly.it, questo locale ha deciso di concentrarsi prevalentemente su eventi privati. In effetti, è diventato un punto di riferimento per le feste di compleanno, in particolare quelle di 18 anni, a cui i giovani attribuiscono speciale importanza.

Probabilmente, ciò che caratterizza il settore è proprio il fatto che le discoteche non stiano scomparendo, ma stiano “cambiando forma”, e ci sono anche altri indicatori che suggeriscono questa evoluzione.

Un Futuro all’Insegna delle Nuove Idee e dei Nuovi Format

A confermare che le discoteche stiano adattando alcune delle loro caratteristiche più tradizionali per rispondere meglio alle esigenze del mercato è anche Maurizio Pasca, Presidente di SILB, Sindacato Italiano Locali da Ballo.

In una recente intervista, Pasca ha sottolineato che è fondamentale che le discoteche attraversino un cambiamento e che necessitano di una nuova immagine, per diventare “luoghi di svago e spazi di aggregazione sociale e culturale”.

La direzione futura appare quindi chiara, con format innovativi, nuove idee di intrattenimento e la possibilità di introdurre nuove abitudini, come eventi programmati in orari meno convenzionali rispetto a quelli tradizionali delle discoteche, per attrarre un pubblico più ampio.

I Nuovi Gusti Musicali e il Fenomeno degli Eventi-Concerto

Quella che si prospetta come la nuova identità delle discoteche è sicuramente influenzata, tra le altre cose, dai gusti musicali delle nuove generazioni.

In passato, soprattutto negli anni Settanta e Ottanta, e in modo più moderato anche negli anni Novanta, il fenomeno musicale predominante tra i giovani era la “disco music”. Oggi, invece, queste fasce di età mostrano frequentemente di preferire generi completamente diversi.

Generi musicali come rap, trap e pop: sebbene non si allineino con l’idea tradizionale di discoteca, si possono ascoltare sempre più spesso in questi spazi, non di rado accompagnati da esibizioni dal vivo.

Un vero e proprio fenomeno che si è manifestato di recente, dimostrando che le discoteche si stanno aprendo a nuove opportunità, è l’aumento di concerti in questi locali, dove il classico dj-set è quasi assente o rappresenta solo una parte del programma.

Le Discoteche Non Sono in Crisi, Lo Confermano Anche i Dati

Infine, a mettere in discussione l’idea che le discoteche italiane siano destinate a chiudere sono le statistiche del settore, incluse quelle fornite dalla FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, nel report Rapporto Ristorazione 2024, che analizza differenti tipologie di imprese, comprese le discoteche.

I dati ufficiali più recenti, quelli del 2023, indicano sul suolo nazionale la presenza di 4.300 aziende di questo tipo, con un numero medio di dipendenti pari a 10,9; cifre di certo non trascurabili.

Rispetto al confronto tra 2023 e 2022, il numero dei lavoratori dipendenti nelle discoteche è aumentato del 14%; sebbene sia innegabile che questo settore abbia subito un duro colpo a causa della crisi sanitaria legata al Covid-19, il confronto con il 2019 mostra un bilancio occupazionale negativo (-23,5%), ma l’aumento recente dei lavoratori rappresenta un dato molto rilevante.

A crescere, nel 2023, è stato anche il numero degli eventi: secondo la SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori, in questo anno le discoteche ne hanno ospitati 197.000, ovvero un aumento del 20,4% rispetto all’anno precedente; i dati sono positivi anche riguardo il numero di spettatori, che ammontano a 34 milioni (+15% su base annua), e la spesa complessiva, che si attesta a 490 milioni di euro, con un incremento del 19% rispetto all’anno precedente.

È importante notare che, sebbene il bilancio generale continui a essere negativo rispetto al periodo pre-pandemia, i dati recenti dimostrano chiaramente che il settore non è in crisi, ma sta attraversando una fase di crescita.