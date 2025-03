Quattro delle più grandi banche cinesi stanno per raccogliere un totale di 520 miliardi di yuan (72 miliardi di dollari) attraverso la vendita di azioni a investitori qualificati, incluso il ministero delle Finanze. Questo passo è parte degli sforzi di Pechino per rafforzare il proprio settore creditizio, che affronta gravi difficoltà economiche.

Bank of China, Bank of Communications, Postal Savings Bank of China e China Construction Bank hanno indicato di voler raccogliere rispettivamente 165 miliardi, 120 miliardi, 130 miliardi e 105 miliardi di yuan, come riportato nei documenti depositati domenica presso la Borsa. Il ministero delle Finanze avrà un ruolo significativo come investitore in queste operazioni, che coinvolgono istituzioni interamente di proprietà statale, le quali detenevano circa 10.000 miliardi di yuan di capitale a giugno 2024.

L’obiettivo di questa manovra è incrementare il capitale di primo livello, un indicatore utilizzato dai regolatori per limitare la leva finanziaria. Questo intervento si inserisce in una serie di misure di sostegno ufficiali avviate a settembre, finalizzate a ripristinare la fiducia nell’economia del Dragone. Infatti, la Cina si trova ad affrontare la minaccia della deflazione, un rallentamento dei consumi, una crisi nel settore immobiliare, un aumento della disoccupazione e le conseguenze della guerra commerciale dei dazi intrapresa dal presidente americano, Donald Trump.