Un numero crescente di italiani sta cercando di ottimizzare il proprio consumo energetico, riducendo le spese e cercando offerte più vantaggiose sul mercato. Molti si stanno avvicinando a strumenti come i gruppi di acquisto per luce e gas. Questi dati emergono da un’indagine condotta da una nota organizzazione no profit e una piattaforma specializzata per consumatori e aziende.

Negli ultimi tempi, si è registrato un significativo aumento dell’interesse da parte degli utenti per strumenti volti ad ottenere tariffe più convenienti e una maggiore trasparenza nelle offerte. Le associazioni hanno osservato che, secondo le proiezioni dell’ARERA per il 2024, oltre un utente domestico su quattro (il 25,9%) avrà cambiato fornitore di energia elettrica. Questo segna una crescita rispetto al 20,2% del 2023.

Per quanto riguarda il gas, la percentuale di passaggi a nuovi fornitori è del 21,8%, in aumento rispetto al 16,3% del 2023, con una cifra che sfiora il 25% nei condomini.