La sfida demografica plasmerà il futuro del nostro Paese a livello sociale ed economico. Secondo le stime più recenti, nel 2050 coloro che avranno 65 anni o più costituiranno il 34,5% della popolazione totale, mentre il rapporto tra i soggetti in età lavorativa e quelli non lavorativi passerà dall’attuale 3:2 a 1:1. Questa situazione richiede con urgenza alle aziende italiane di ripensare e innovare i loro modelli di business e le strutture organizzative, pianificando investimenti mirati per aumentare la produttività del capitale umano e tecnologico e per adattarsi a un contesto imprenditoriale radicalmente diverso, per il quale al momento non esistono modelli chiari.

Un Cambiamento Profondo e Trasversale

Le aziende dovranno affrontare una pluralità di ambiti strategici, adeguando le proprie scelte di investimento. Si tratta di un cambiamento profondo che inizia con un decisivo “cambio di passo” riguardo alla mentalità e alla visione strategica. Questo implica un approccio olistico e trasversale. Iniziare già oggi significa porre le fondamenta per la creazione di organizzazioni sempre più resilienti e inclusive, dove i benefici supereranno di gran lunga gli investimenti e i costi affrontati.

Il Report di Deloitte: Una Visione Chiara sul Futuro del Business

Queste sono alcune delle principali evidenze tratte dal report Deloitte, “La sfida demografica italiana. Verso un nuovo modo di fare business”, che esamina quanto le aziende italiane siano pronte ad affrontare l’impatto delle dinamiche demografiche rivedendo le proprie strategie e i piani di sviluppo.

Shock Demografico Irreversibile: La Voce di Deloitte

“La sfida demografica italiana rappresenta l’attuale shock irreversibile che si trova ad affrontare il mondo imprenditoriale italiano e che segnerà un nuovo modo di fare business” – afferma Stefano Alfonso, Senior Partner e Deloitte Central Mediterranean Growth Leader – “Questa realtà non è una mera possibilità, ma una certezza con cui le aziende dovranno confrontarsi, che lo vogliano o meno. Inoltre, non si tratta di una disruption come altre. A differenza di crisi specifiche come la recente pandemia, l’inverno demografico è un fenomeno multidimensionale che si sviluppa gradualmente e inesorabilmente. Le conseguenze di questo fenomeno sono ampie, complesse e, al momento, solo parzialmente prevedibili. Comprendere gli effetti e le sfide di questo cambiamento è perciò un imperativo per tutte le organizzazioni che desiderano rimanere attive nel mercato nei prossimi anni”.

Consapevolezza e Mancanza di Strategie Lungimiranti

Le imprese italiane sono sempre più consapevoli della necessità di adottare strategie lungimiranti e strutturate. L’inverno demografico è una realtà i cui effetti stanno già iniziando a manifestarsi in molte aziende, ma nonostante ciò, rimane un tema poco discusso nei vertici aziendali. Nelle interviste condotte da Deloitte, è emersa una crescente consapevolezza del problema, che tuttavia continua a non essere prioritario negli agenda dei CdA e nelle decisioni manageriali, i quali si concentrano prevalentemente sulla profittabilità a breve e medio termine, evidenziando una spiccata miopia strategica. I settori che sembrano più attenti a queste dinamiche demografiche includono quelli che già servono una clientela più matura, come il settore finanziario e assicurativo, il real estate, la moda e l’agroalimentare.

Le Aree Chiave per un Intervento Immediato

Identificare le aree chiave d’intervento è fondamentale, e agire già oggi è imprescindibile. La preparazione insufficiente (sia a livello strategico che operativo) del sistema imprenditoriale italiano non esime le aziende dalla necessità di riflettere sui potenziali impatti dell’inverno demografico nelle varie aree aziendali, considerando la fase attuale e le aspiraizioni di crescita del ciclo di vita aziendale. È indispensabile adottare un approccio olistico e trasversale che metta in discussione i modelli consolidati e il “business-as-usual”, abbracciando con proattività e innovazione i cambiamenti già percepibili. Le aziende devono, prima di tutto, accelerare l’implementazione delle tecnologie digitali nei processi aziendali, creando un contesto favorevole per le interazioni digitali ed esplorando nuove opportunità per migliorare la produttività dei lavoratori. È importante superare la resistenza al cambiamento e concentrare il talento su attività di alto valore aggiunto. La combinazione di intelligenza umana e artificiale, nelle sue varianti (AI, GenAI), rappresenta un’opportunità cruciale per redefinire il ruolo delle risorse umane e favorire la nascita di nuovi paradigmi operativi. Le aziende mostrano un interesse particolare per casi d’uso legati all’automazione dei processi di produzione e distribuzione, all’ottimizzazione dei punti di contatto con il cliente, e al supporto nella progettazione e nel design del prodotto. Inoltre, sarà necessario trasformare i modelli tradizionali di gestione delle risorse umane, puntando su approcci innovativi che aumentino l’employability dei lavoratori e riducano i fenomeni di disengagement e silent quitting. La direzione manageriale dovrà focalizzarsi sul costante aggiornamento delle competenze del proprio capitale umano (ad esempio migliorando le skill digitali), per affrontare l’obsolescenza delle competenze e favorire l’integrazione inter-generazionale.

Investire in Produttività e Formazione Continua

“Per prosperare”, commenta Stefano Alfonso, “nel nuovo contesto competitivo – in cui il numero delle persone in età lavorativa si ridurrà di 5,4 milioni entro il 2040, e si prevede un calo del PIL – nella migliore delle ipotesi, sarà essenziale investire di più nella formazione e nello sviluppo delle competenze dei nostri collaboratori, creando così le basi per un futuro più sostenibile e proficuo.”

Le aziende, per affrontare le sfide attuali, devono già oggi investire risorse per incrementare la produttività del capitale umano e tecnologico. In un contesto dove la disoccupazione si attesta ai livelli più bassi mai registrati (6,2% – ISTAT, 2024), il primo passo consiste nel migliorare la maturità digitale dei processi aziendali. È fondamentale esplorare nuove opportunità di interazione digitale, per accrescere la produttività dei lavoratori e concentrare il loro talento in attività ad alto valore aggiunto. Altro elemento cruciale è investire nella formazione continua dei lavoratori di tutte le età, seguendo il principio del “lifelong learning”. È essenziale attivare percorsi multidisciplinari e personalizzati per l’upskilling e reskilling delle competenze, in linea con la trasformazione digitale dell’azienda, al fine di attrarre maggiori risorse e talenti.

Ripensare le Modalità di Crescita e Sviluppo

Le organizzazioni devono anche ripensare strategicamente le modalità di crescita percorribili, così da dotarsi delle risorse, delle conoscenze e della scala necessarie per costruire un modello di business capace di prosperare nel nuovo panorama competitivo. La sfida demografica sta lentamente – ma inesorabilmente – trasformando il mercato, influenzando le geografie delle attività e le relazioni tra gli attori economici. Pertanto, le aziende dovranno porsi interrogativi non solo su quali beni o servizi possano offrire (e sulla loro qualità), ma anche su come generare sinergie e accedere a competenze nuove per differenziarsi e rafforzare la propria competitività, particolarmente nei settori chiave del “Made in Italy”.

Un Invito Urgente all’Azione

“L’invito alle aziende – conclude Stefano Alfonso – è quello di ripensare strategicamente le modalità di crescita percorribili in base alla loro specifica fase del ciclo di vita aziendale. Ad esempio, sarà necessario prendere al più presto decisioni strategiche per effettuare alcune attività standardizzate in specifici “delivery centers”; occorrerà, da un lato, valutare opportunità di acquisizioni o fusioni per ottenere competenze, risorse, scala e/o modelli di business innovativi e, dall’altro, costituire ecosistemi di imprese per una gestione più efficace di segmenti della catena del valore (come avviene nei noti distretti) e conseguire economie di scala e scopo attraverso approcci diversificati. Tutte queste valutazioni strategiche, infine, dovranno essere allineate a una nuova “value proposition” – in linea con il purpose dell’organizzazione – per consolidare il posizionamento di mercato: a differenza di crisi passate, il cambiamento demografico si manifesta lentamente e in modo più chiaro. Per questo, è errato rinviare il problema al futuro: il momento di prepararsi e agire è già adesso.”