Anche quest’anno è arrivato il momento tanto atteso dell’annuncio dei vincitori del World Press Photo. Indetto dalla World Press Photo Foundation, il concorso internazionale di fotogiornalismo e fotografia documentaria più conosciuto al mondo, quest’anno celebra il suo 70° anniversario.

Lodi Ospiterà la Mostra del World Press Photo

Lodi sarà l’unica città lombarda ad ospitare una tappa del suo tour itinerante che porterà la mostra in oltre 60 location nel mondo. Quasi 150 immagini che arrivano dai 5 continenti per raccontare storie incredibili.

La Storia del World Press Photo

Tutto è iniziato nel 1955, quando un gruppo di fotografi olandesi organizzò la prima edizione. Da allora, l’iniziativa ha acquistato slancio fino a diventare il concorso fotografico più prestigioso al mondo e la mostra di fotogiornalismo più visitata.

Numeri da Record per l’Edizione 2025

I lavori premiati sono stati scelti tra le 59.320 immagini inviate da 3.778 fotografi provenienti da 141 paesi del mondo: si tratta di progetti realizzati in maniera indipendente o per conto delle maggiori testate internazionali, come The New York Times, Associated Press, TIME, Agence France Presse e NPR.

La Mostra al Festival della Fotografia Etica di Lodi

La mostra del World Press Photo sarà presente nel ricco programma ufficiale del Festival della Fotografia Etica di Lodi, alla sua sedicesima edizione, che si svolgerà dal 27 settembre al 26 ottobre 2025. Evento di carattere internazionale con la presenza di oltre 80 fotografi, tra cui i vincitori del World Press Photo, la manifestazione tornerà a raccontare il nostro mondo in continuo e veloce cambiamento, di cui la fotografia congela il momento per aiutarci a comprenderne le cause e gli effetti delle sfide globali contemporanee.

Il Sostegno di FUJIFILM

Anche quest’anno il concorso è sostenuto da FUJIFILM Corporation, partner strategico del World Press Photo.

Il Festival della Fotografia Etica: Obiettivi e Programma

Nato nel 2010 il Festival ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su temi sociali di grande rilevanza attraverso la fotografia. Promuove il potere delle immagini nel denunciare ingiustizie e rafforza il dialogo tra etica, comunicazione e fotografia.

Un ricco programma di oltre 20 mostre di fotoreporter internazionali, si accompagna a incontri, visite guidate, talk d’autore, presentazioni di libri, letture portfolio e progetti educational. Il Festival organizza inoltre il World Report Award, un concorso che sostiene fotografi impegnati nel reportage sociale.

Il Travelling Festival: la Fotografia Etica in Viaggio

Oltre all’evento annuale, l’organizzazione amplifica le storie raccontate dai fotografi attraverso il Travelling Festival, mostre ideate e prodotte e Lodi che viaggiano per l’Italia.