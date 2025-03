Ancora un prestigioso riconoscimento per TrainingPros, azienda leader nella fornitura di personale specializzato a contratto per professionisti del settore dell’apprendimento e dello sviluppo (L&D). Training Industry, la più autorevole fonte di informazioni sul business della formazione, ha nominato TrainingPros tra le prime 20 aziende a livello globale per lo sviluppo di contenuti formativi personalizzati per il 2025.

Un Annuncio che Consolida l’Eccellenza

Questo riconoscimento segna un’ulteriore conferma per TrainingPros, che continua a fornire soluzioni formative sviluppate su misura per riflettere gli obiettivi specifici, il linguaggio, la cultura e i processi di ciascun cliente.

Le Parole della Presidente di TrainingPros

“Siamo onorati di ricevere ancora una volta questo riconoscimento da Training Industry,” ha dichiarato Leigh Anne Lankford, nella foto, Presidente di TrainingPros. “Valida la profonda competenza dei nostri consulenti e le significative partnership che costruiamo con i nostri clienti. Il nostro obiettivo è semplice: aiutare le organizzazioni a fornire una formazione che si connetta veramente con le loro persone. Questo è ciò che significa il contenuto personalizzato.”

Cosa Fa TrainingPros? Sviluppo di Contenuti Formativi End-to-End

Lo sviluppo di contenuti personalizzati include soluzioni di apprendimento complete e adattate a specifici target di riferimento, dalla strategia iniziale e dalla progettazione didattica fino all’eLearning interattivo, alle simulazioni immersive, alle guide per i formatori e molto altro. TrainingPros supporta organizzazioni di diversi settori fornendo consulenti altamente qualificati che progettano, sviluppano ed erogano esperienze formative di grande impatto.

Perché TrainingPros è Stata Selezionata

Secondo Training Industry, le aziende sono state scelte per la lista delle Top 20 del 2025 in base a diversi criteri:

Portata e qualità dei servizi di sviluppo di contenuti personalizzati.

Presenza sul mercato, visibilità del marchio e impatto.

Solidità del portafoglio clienti e delle relazioni con i clienti.

Performance aziendale e traiettoria di crescita.

Innovazione nelle tecnologie e nelle modalità di apprendimento.

L’Analisi di Training Industry

“Le aziende riconosciute nella lista delle Top 20 Custom Content Development di quest’anno dimostrano innovazione ed eccellenza nella creazione di contenuti e servizi di alta qualità, tra cui progettazione didattica e grafica, in una varietà di settori e aree tematiche,” ha affermato Jalen Banks, analista di ricerche di mercato presso Training Industry, Inc. “Grazie alla loro esperienza nello sviluppo di contenuti attraverso molteplici modalità e sfruttando tecnologie di apprendimento come l’intelligenza artificiale (AI), queste aziende offrono esperienze di apprendimento coinvolgenti che supportano le organizzazioni nel raggiungimento dei loro obiettivi aziendali.”

Un Supporto Trasversale per Molteplici Settori

TrainingPros supporta iniziative di contenuti personalizzati in una vasta gamma di settori, tra cui:

Servizi finanziari

Farmaceutica e biotecnologie

Sanità e assicurazioni

Ospitalità e ristorazione

Vendita al dettaglio e beni di consumo

Automotive, petrolio e gas ed utilities

Telecomunicazioni e immobiliare

Consulenza aziendale e servizi professionali

Con un impegno costante per la soddisfazione del cliente e il successo dei consulenti, TrainingPros continua a fornire soluzioni di staffing flessibili e di alta qualità per la progettazione didattica, lo sviluppo di eLearning, la facilitazione, la gestione di progetti formativi e molto altro.

Le Parole Conclusive della Presidente

“Questo riconoscimento riflette il duro lavoro dei nostri talentuosi consulenti e la fiducia che i nostri clienti ripongono in noi,” ha aggiunto Lankford. “Siamo entusiasti di continuare a offrire esperienze di apprendimento di grande impatto attraverso soluzioni di contenuti personalizzati.”