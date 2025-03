Dopo il grande successo della Nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina, un’auto nata dall’incontro di due simboli del Made in Italy, la collaborazione tra Lancia e Cassina si rinnova in occasione di un evento di spicco del design internazionale: la Milano Design Week 2025. La manifestazione, che attira esperti e appassionati da tutto il mondo, si terrà nel capoluogo lombardo dal 7 al 13 aprile.

Un’alleanza nel segno dell’eccellenza italiana

Alla base di questa solida partnership si trovano valori condivisi che da sempre contraddistinguono entrambi i marchi, leader nei rispettivi settori: l’automotive per Lancia e l’arredamento di alta gamma per Cassina. L’italianità, la costante ricerca di innovazione, l’attenzione per l’ambiente e l’impegno nella ricerca sono gli elementi che hanno permesso a questa sinergia di dare vita a un’auto esclusiva come la Nuova Ypsilon Edizione Cassina, dove comfort, eleganza e cura del dettaglio si fondono in un’espressione raffinata del design.

Lancia e Cassina protagoniste alla Milano Design Week

Durante l’intera settimana dedicata al design, Lancia metterà a disposizione di Cassina un servizio di courtesy car d’eccezione. Tre esemplari della Nuova Ypsilon Edizione Cassina saranno utilizzati per accompagnare ospiti e personalità nei loro spostamenti tra il Cassina Store Milano e il Teatro Lirico Giorgio Gaber. Proprio in questo prestigioso teatro si svolgerà il progetto Staging Modernity, un evento che celebra un importante anniversario per Cassina: i 60 anni della produzione della Collezione Le Corbusier®, Pierre Jeanneret® e Charlotte Perriand®.

Nuova Ypsilon Edizione Cassina: un manifesto di stile e comfort

La Nuova Ypsilon Edizione Cassina si presenta come un’autentica espressione del comfort e dell’eleganza italiana. All’esterno, la vettura cattura lo sguardo con la sua elegante livrea Blu Lancia. All’interno, ogni dettaglio è stato studiato per creare un ambiente accogliente e sofisticato. La collaborazione con Cassina si manifesta nella minuziosa cura degli elementi stilistici, nella scelta di materiali pregiati e di colori che contribuiscono a creare una sensazione di benessere e familiarità, ovunque ci si trovi. Tra le peculiarità spiccano l’esclusivo tavolino multifunzionale firmato Cassina, i sedili riscaldabili e massaggianti rivestiti in velluto Blu Lancia con una raffinata trama a cannelloni, e l’impiego di materiali di alta qualità sviluppati con un occhio di riguardo alla sostenibilità, come il velluto riciclato che rievoca lo storico “panno Lancia”.

Tecnologia all’avanguardia e attenzione all’ambiente

La Nuova Ypsilon Edizione Cassina si posiziona come la versione top di gamma nel segmento B hatchback premium, offrendo motorizzazioni 100% elettriche o ibride, che la pongono al vertice della categoria per versatilità ed efficienza, dimostrando un forte impegno verso le tematiche ambientali. Inoltre, questa versione esclusiva è l’unica nella sua categoria a offrire di serie la Guida Autonoma di livello 2, oltre a vantare il sistema di infotainment S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation), un’interfaccia virtuale e intelligente progettata per offrire un’esperienza di guida intuitiva e confortevole. Di serie anche l’ampio display da 10.25”, il sistema di assistenza al parcheggio più avanzato e un sistema di illuminazione esterna all’avanguardia per tecnologia ed estensione.

Le Casa Lancia: boutique dell’automotive con l’eleganza Cassina

Il legame tra Lancia e Cassina va oltre la creazione di questa straordinaria automobile. Nelle rinnovate Casa Lancia, le concessionarie del brand caratterizzate da una nuova Corporate Identity, l’attenzione al dettaglio e l’eleganza sono palpabili. Gli arredi raffinati firmati Cassina, insieme all’utilizzo di materiali pregiati e all’alternanza di tonalità chiare e scure, creano un’atmosfera accogliente e familiare, tipica delle case italiane. Le Casa Lancia non sono semplici showroom, ma vere e proprie boutique dove il cliente può vivere una brand experience coinvolgente, valorizzata dalla luce naturale che inonda gli spazi, mettendo in risalto le vetture esposte come vere e proprie opere d’arte da ammirare in ogni particolare.