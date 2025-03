Il futuro del reclutamento del personale ha un nuovo protagonista: si chiama Zara ed è un agente di intelligenza artificiale sviluppato da micro1, azienda pioniera nelle tecnologie HR basate sull’AI. Questa innovativa piattaforma è stata progettata per semplificare radicalmente il processo di assunzione, automatizzando la ricerca, la selezione e persino l’inserimento di talenti da ogni angolo del globo. Già adottata da aziende all’avanguardia, Zara è ora ufficialmente sul mercato, segnando una tappa fondamentale nella missione di micro1 di ottimizzare l’acquisizione di talenti a livello globale.

Zara: Un Recruiter con Superpoteri

Le capacità di Zara vanno ben oltre quelle dei tradizionali strumenti di reclutamento. Una delle sue caratteristiche distintive è la sua abilità di comunicare in diverse lingue, permettendo alle aziende di interagire con candidati provenienti da svariate regioni ed espandere significativamente il proprio bacino di talenti. Grazie a un’intelligenza artificiale avanzata, Zara è in grado di condurre colloqui conversazionali con i candidati, valutando sia le competenze tecniche che quelle interpersonali. Al termine di ogni colloquio, genera un report dettagliato basato sull’AI per i responsabili delle assunzioni, fornendo informazioni utili per prendere decisioni più consapevoli. Inoltre, Zara è in grado di ordinare i curriculum vitae in base alla loro rilevanza rispetto alla descrizione del lavoro, ottimizzando la fase iniziale di screening.

Impatto Significativo per le Aziende che l’Hanno Già Provata

I risultati ottenuti dalle prime aziende che hanno implementato Zara sono stati notevoli. Le aziende partner segnalano un tasso di successo dei colloqui umani cinque volte superiore grazie alla precisa pre-selezione effettuata da Zara, garantendo che solo i candidati più qualificati proseguano nel processo di assunzione. Questa efficienza si è tradotta in una riduzione dell’80% dei costi del reparto risorse umane e in una significativa diminuzione dei tempi necessari per completare un’assunzione. Anche l’esperienza dei candidati è migliorata rispetto ai metodi tradizionali, grazie all’approccio conversazionale e al supporto multilingue di Zara, che creano un processo più coinvolgente e accessibile per tutti i candidati.

Grandi Nomi Hanno Già Scelto Zara

Importanti aziende, tra cui Deel, hanno già integrato Zara nelle loro strategie di acquisizione talenti, riconoscendone la capacità di migliorare l’efficienza e la qualità dei candidati. Anche diverse agenzie di reclutamento con elevati volumi di assunzione stanno collaborando con micro1 per sfruttare le potenzialità di Zara, sottolineandone il valore sia in contesti aziendali che di agenzia.

Implementazione Semplice e Veloce

Adottare Zara è sorprendentemente semplice: le aziende devono solo fornire informazioni sul proprio contesto organizzativo e definire i ruoli per cui intendono assumere. Zara si occupa quindi dell’intero processo di reclutamento, dalla ricerca all’onboarding, con una supervisione minima.

Testimonianze di Successo

“Abbiamo utilizzato micro1 per assunzioni di grandi gruppi, ed è stato un vero punto di svolta”, ha dichiarato Alan Price, Global Head of Talent Acquisition di Deel. “L’esperienza dei candidati è stata eccezionale, e il loro AI Recruiter ha completamente ottimizzato il nostro processo”.