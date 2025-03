A partire da domani e per tutta la stagione estiva, American Airlines inaugurerà un volo diretto giornaliero tra l’Aeroporto Internazionale di Venezia Marco Polo e il Philadelphia International Airport. A partire dal 6 giugno, la compagnia aerea introdurrà anche un nuovo collegamento quotidiano da Venezia a Dallas-Fort Worth, il principale hub di American Airlines.

“Il ripristino dei collegamenti stagionali tra Venezia e il nostro hub di Philadelphia, così come i nuovi voli per Dallas-Fort Worth,” ha dichiarato José Freig, Vice President International and Contact Center Operations di American Airlines, “sottolinea il nostro impegno nel supportare l’Italia come una delle mete europee principali della nostra rete in espansione”.

In aggiunta, Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo Save, ha aggiunto: “Il nuovo volo verso Dallas si inserisce nella nostra strategia di sviluppo di una rete sempre più ampia di collegamenti con hub intercontinentali, permettendo di accedere con comode connessioni al Messico e al Centro America“.

Save è la holding che gestisce il Polo Aeroportuale del Nord-Est, che comprende gli aeroporti di Venezia, Treviso, Verona e Brescia. Nel 2024, gli aeroporti del Polo hanno accolto complessivamente 18,3 milioni di passeggeri. Inoltre, il Gruppo Save detiene il 48,32% dell’aeroporto belga di Charleroi, che nel 2024 ha registrato 10,3 milioni di passeggeri.