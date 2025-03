Ieri, presso la Biblioteca Militare Centrale di Palazzo Esercito, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello e il Presidente dell’INPS, Prof. Avv. Gabriele Fava, nella foto, hanno siglato un importante accordo. Si tratta del rinnovo del Protocollo d’Intesa che mira a rafforzare, per i prossimi tre anni, la proficua collaborazione inter-istituzionale tra la Forza Armata, attraverso il Centro Nazionale Amministrativo Esercito (CNAE), e l’INPS.

Obiettivi dell’accordo: pensioni, riscatti e servizi per il personale

L’accordo sottoscritto ha un obiettivo ben preciso: regolare, coordinare e sviluppare l’attività di collaborazione in diverse aree cruciali per il personale militare e civile dell’Esercito. Tra queste, spiccano l’erogazione delle pensioni, i riscatti (sia ai fini pensionistici che del trattamento di fine servizio), la liquidazione del trattamento di fine servizio e la concessione di prestiti. Un elemento di novità significativo è l’istituzione, presso la Direzione Provinciale INPS di Chieti, di uno specifico polo a valenza nazionale denominato “Polo Nazionale Esercito”, interamente dedicato al personale Militare e Civile della Forza Armata.

Risultati tangibili e miglioramenti per il futuro

Il precedente accordo ha già prodotto risultati notevoli, garantendo tempistiche uniformi di trattazione, un’applicazione omogenea delle norme e, nel complesso, una maggiore aderenza alle esigenze del personale, con una conseguente diminuzione del contenzioso. Il rinnovo punta a consolidare questi successi e a introdurre ulteriori miglioramenti.

Focus sulla cultura previdenziale per le nuove generazioni

Tra le attività previste per i prossimi tre anni, un’attenzione particolare sarà dedicata alla promozione della cultura previdenziale. È in programma un ciclo di seminari rivolto agli allievi ufficiali e sottoufficiali, inserito nel più ampio progetto di educazione previdenziale promosso dalla nuova governance dell’INPS. In questo contesto, si sono già tenuti due incontri con il Presidente INPS e dirigenti dell’Istituto presso l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Sottoufficiali di Viterbo.

Rafforzamento del Comitato Tecnico per una gestione efficiente

Con l’occasione del rinnovo del Protocollo, sono state apportate importanti modifiche alla composizione e all’operatività del Comitato Tecnico. Questo organismo, previsto dal documento, ha il compito di analizzare eventuali criticità e proporre soluzioni per una gestione efficiente della collaborazione. Al fine di affrontare e risolvere questioni di competenza della sede centrale INPS, si è deciso di includere nel Comitato i rappresentanti di tre importanti Direzioni Centrali INPS (Pensioni; Entrate; Tecnologia, informatica e innovazione). È stata inoltre stabilita una cadenza regolare semestrale per le riunioni del Comitato.

Le dichiarazioni del Presidente INPS

“La collaborazione tra INPS e l’Esercito Italiano è una sinergia inter-istituzionale importante nell’interesse del Paese perché punta a migliorare servizi e prestazioni rivolti al personale militare e civile delle Forze Armate ma anche perché, per la prima volta, promuove la cultura previdenziale tra i giovani ufficiali e sottoufficiali, la futura classe dirigente. Un’iniziativa di cui ringrazio il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello”, afferma il Presidente INPS, Gabriele Fava.