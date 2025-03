Reply, un gruppo internazionale con una forte specializzazione in consulenza e integrazione di sistemi, ha stretto un importante accordo pluriennale con Amazon Web Services (AWS). Questa mossa strategica mira a dare una forte spinta all’adozione dell’Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI) su scala mondiale. L’obiettivo primario è quello di mettere a disposizione delle aziende soluzioni all’avanguardia basate sull’AI, sfruttando la potente infrastruttura cloud di AWS e l’esperienza specifica di Data Reply e Storm Reply, due società chiave all’interno del gruppo Reply.

Una Collaborazione di Lunga Data

La sinergia tra Reply e AWS non è certo una novità. Le due aziende possono vantare una storia di collaborazione che si è consolidata nel tempo. Un percorso iniziato con il conseguimento della prestigiosa “Machine Learning Competency” nel lontano 2020, proseguito con l’accesso anticipato ad “Amazon Bedrock” nel 2023 e culminato con l’ottenimento della “AWS Generative AI Competency” nel 2024. Questa nuova alleanza rappresenta quindi un passo ulteriore nel rafforzamento di una visione condivisa sul futuro della tecnologia.

Le Voci dei Protagonisti

Filippo Rizzante, nella foto, CTO di Reply, ha espresso grande entusiasmo per questa nuova fase della partnership:

“Siamo entusiasti di ampliare la nostra collaborazione con AWS. Questa alleanza unisce la nostra expertise nell’AI con l’avanzata tecnologia cloud di AWS, consentendoci di supportare le aziende in un contesto digitale sempre più sfidante.”

Soluzioni AI Personalizzate e Scalabili

Da questa collaborazione nasceranno applicazioni di Intelligenza Artificiale Generativa pensate su misura per settori cruciali come l’automotive, i servizi finanziari e l’energia. Le soluzioni che verranno sviluppate comprenderanno diverse aree di intervento, tra cui l’ottimizzazione del processo di sviluppo software, la creazione di esperienze cliente altamente personalizzate, l’automazione di operazioni, marketing e vendite, e, non da ultimo, il miglioramento dell’efficienza operativa con una conseguente riduzione dei costi.

Le competenze specializzate di Data Reply e Storm Reply saranno fondamentali in questo processo. Le due società utilizzeranno strumenti avanzati forniti da AWS, come Amazon SageMaker, Amazon Bedrock e Amazon Q, per progettare e implementare queste soluzioni in modo scalabile e sicuro, garantendo così la massima affidabilità e protezione dei dati.