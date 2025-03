“Non capita tutti i giorni che un’azienda italiana espanda le sue operazioni all’estero; di solito è il contrario”. Queste le parole dell’amministratore delegato di Mfe-Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, in seguito all’annuncio di un’Opa che porterà il Biscione a superare oltre il 30% della quota attualmente detenuta nella tedesca Prosieben.

“Crediamo che l’operazione di ieri possa rappresentare un passo decisivo verso la creazione di un broadcaster, di una media company, autenticamente paneuropea, un progetto su cui lavoriamo da diversi anni. La nostra – continua Pier Silvio Berlusconi in un’intervista al Tg5 – non deve essere vista come una manovra finanziaria. Non siamo dei raider. Le fondamenta di questo progetto si basano su forti motivazioni industriali. Vogliamo cercare di influenzare e implementare la nostra strategia anche in Germania. È importante sottolineare che questa strategia ha portato l’Italia e la nostra azienda spagnola a risultati molto positivi, superiori a quelli dei nostri concorrenti in Europa.”

“Purtroppo, negli ultimi anni in Italia abbiamo assistito a realtà imprenditoriali e industriali che vengono acquisite e dominate da aziende estere: non nascondo che un progetto così ambizioso, che coinvolge anche il principale mercato d’Europa, ovvero la Germania, in un settore estremamente competitivo e dominato dai giganti del web, come quello dei media, è una fonte di orgoglio”, afferma l’amministratore delegato di Mfe-Mediaset.

“Vorrei sottolineare che Mediaset offre non solo un prodotto gratuito al suo pubblico, ma nel corso degli anni non ha mai ricevuto finanziamenti pubblici. Quindi, l’azienda è il motore di un progetto europeo e internazionale che realizza tutto con le proprie forze”, conclude Pier Silvio Berlusconi, aggiungendo che “oggi, in un contesto politico internazionale veramente complesso, si discute molto di Europa.

Penso che un’azienda italiana che contribuisce a creare il primo vero gruppo media europeo possa rappresentare un aspetto positivo non solo a livello economico, ma anche come un importante segnale politico, e spero che i governi dei singoli Paesi considerino questa operazione con il favore che merita”.