Si è tenuta oggi a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, una riunione del Consiglio dei Ministri durata circa due ore. Tra i principali argomenti all’ordine del giorno figurava il nuovo decreto Albania, un provvedimento con cui l’esecutivo mira a ridefinire la funzione dei centri per migranti situati sul territorio albanese, trasformandoli in Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR). La proposta ha ottenuto il consenso del governo.

Le Dichiarazioni del Ministro Piantedosi

Al termine della riunione, il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha illustrato i dettagli della misura durante una conferenza stampa. Il titolare del Viminale ha dichiarato: “Abbiamo approvato un decreto legge molto semplice – ha spiegato il titolare del Viminale – composto da un solo articolo, al netto del secondo che disciplina l’entrata in vigore, che preciso e specifico interviene sulla legge di ratifica e non sul contenuto del protocollo, e lo fa di fatto rendendo possibile utilizzare la struttura già esistente nel centro di Gjader del Cpr per le persone che vengono trasferite dall’Italia e non come prevedeva la legge di ratifica solo per quelle che venivano salvate in operazioni di soccorso in mare“.

Operatività Immediata del Centro di Gjader

Il Ministro ha poi sottolineato come l’approvazione del decreto legge permetterà di “dare immediata riattivazione del centro di Gjader che non perde le sue funzioni” e che “non viene snaturato, tutt’altro“. Piantedosi ha inoltre annunciato un’ulteriore decisione presa dal Consiglio dei Ministri: “abbiamo approvato la relazione annuale sui Paesi di origine sicura che è funzionale alla riapertura a breve del centro anche per le procedure accelerate di frontiera. Nel frattempo contiamo di renderlo operativo aprendo alla possibilità di trasferirvi dall’Italia persone che sono già destinatarie di provvedimento di espulsione e di trattenimento presso un Cpr“.