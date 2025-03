MethodHub Software Limited, un’azienda globale di servizi tecnologici specializzata in trasformazione digitale, servizi cloud e consulenza IT, ha annunciato con orgoglio di aver ottenuto la prestigiosa certificazione Great Place To Work®. Questo importante riconoscimento si basa interamente sul feedback dei dipendenti, che hanno confermato l’impegno dell’organizzazione nel costruire una cultura del lavoro caratterizzata da alta fiducia e inclusività (nella foto, il team di lavoro).

Dipendenti entusiasti: l’89% concorda che è un ottimo posto dove lavorare

Secondo i risultati del sondaggio, un impressionante 89% dei dipendenti di MethodHub Software Limited concorda che l’azienda è un ottimo posto dove lavorare, superando diversi benchmark del settore. Il punteggio medio in tutte le affermazioni è stato dell’84%, riflettendo la forte fiducia dei dipendenti nella leadership, nei valori e nelle politiche aziendali incentrate sulle persone. Sebbene alcune categorie abbiano ricevuto valutazioni comprese tra il 68% e il 76%, il team di leadership considera questo un’opportunità per migliorare ulteriormente le iniziative volte a rafforzare l’engagement e la soddisfazione dei dipendenti.

Sicurezza e inclusività: punti di forza dell’ambiente di lavoro

Uno dei risultati più significativi del sondaggio è stata la percezione di sicurezza e inclusività sul posto di lavoro. Un notevole 94% dei dipendenti ha dichiarato di sentirsi al sicuro in MethodHub, sottolineando l’impegno dell’azienda nel promuovere un ambiente protetto e rispettoso per tutti. Anche l’inclusività di genere ha ricevuto voti alti, con il 95% delle dipendenti donne e l’86% dei dipendenti uomini che hanno affermato che MethodHub è un ottimo posto dove lavorare.

Le dichiarazioni del management: un riconoscimento dei valori aziendali

“Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento. Questa certificazione è una testimonianza dei valori che sosteniamo come organizzazione: fiducia, rispetto, equità e lavoro di squadra. Crediamo che investire nelle nostre persone e nel loro benessere crei un effetto positivo che si estende ai nostri clienti, partner e comunità,” ha dichiarato Jayaramakrishnan, Presidente di MethodHub Software Limited.

“Vedo un grande legame tra i dipendenti e una genuina cura e attenzione con cui le Risorse Umane di MethodHub si relazionano con i dipendenti. Le percentuali nella maggior parte delle categorie sono ben al di sopra di quelle tipicamente osservate nelle piccole e medie imprese. I programmi non sono stati solo utili, ma sono stati ben spiegati ai dipendenti in tutte le sedi,” ha aggiunto Aho Bilam, CEO e Direttore di MethodHub Software Limited.

La certificazione Great Place To Work®: un sigillo di qualità a livello globale

La certificazione Great Place To Work® è uno dei programmi di riconoscimento dei datori di lavoro più ambiti a livello mondiale, basato su una metodologia rigorosa e guidata dai dati. Valuta le esperienze dei dipendenti e analizza la cultura organizzativa attraverso dimensioni chiave come la fiducia, l’orgoglio e il cameratismo.

Un ambiente di lavoro che valorizza le persone: parte del DNA di MethodHub

In MethodHub Software Limited, creare un ambiente in cui i dipendenti si sentano valorizzati, responsabilizzati e motivati non è solo una priorità, ma fa parte del DNA dell’azienda. Nel corso degli anni, l’organizzazione ha introdotto diversi programmi incentrati sui dipendenti, focalizzati sull’apprendimento e lo sviluppo, sulla diversità e l’inclusione e sull’equilibrio tra lavoro e vita privata. Il team di leadership rimane impegnato a migliorare questi programmi in base al feedback ricevuto nel sondaggio.