(di Katherine Puce) Negli ultimi anni, gli eventi benefici stanno diventando uno strumento sempre più diffuso tra aziende e imprese desiderose di investire nel sociale, generare valore condiviso, coinvolgere stakeholder e dipendenti e, al tempo stesso, rafforzare la propria reputazione. Tra le forme più efficaci di questo impegno spicca il supporto a eventi sostenibili, progettati per ridurre l’impatto ambientale, economico e sociale attraverso scelte consapevoli su energia, rifiuti, mobilità, fornitori e comunicazione. Queste iniziative promuovono non solo comportamenti responsabili, ma anche una più ampia cultura della sostenibilità.

Criteri ESG e brand purpose

Partecipare o organizzare eventi con finalità benefiche non risponde solo a uno spirito solidale, ma rappresenta anche un modo concreto per integrare la Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR) negli obiettivi aziendali, contribuendo al raggiungimento dei criteri ESG e valorizzando l’identità dell’impresa. Questi ultimi sono parametri internazionali utilizzati per valutare l’impegno ambientale, sociale e di governance di un’azienda, e dal 2015 in poi sono diventati sempre più richiesti e rilevanti.

In questo contesto, un ruolo centrale è svolto dal brand purpose, ovvero la ragion d’essere del marchio. Questo parametro rappresenta uno preciso scopo che va oltre il profitto e che orienta l’impatto positivo dell’azienda sulla società. Non si tratta di semplice comunicazione o pubblicità, ma di una strategia integrata che coinvolge sostenibilità, cultura aziendale e relazioni con clienti e dipendenti.

Storia della Responsabilità Sociale d’Impresa

Storicamente, le prime forme di impegno sociale da parte delle aziende risalgono all’epoca dei grandi imprenditori come Andrew Carnegie e Adriano Olivetti, noti per la loro filantropia industriale e per i primi interventi a favore delle comunità locali attraverso opere pubbliche. Un senso di dovere morale che portò le imprese a promuovere i primi eventi benefici aziendali, spesso legati a scuole, ospedali o iniziative per i dipendenti.

È però negli anni ’50 e ’70 che le aziende iniziarono a sponsorizzare eventi benefici o a effettuare donazioni, spesso in modo informale e non integrato nella strategia d’impresa, ma comunque utile a rafforzare il legame con il territorio e a migliorare l’immagine aziendale.

L’impegno verso la comunità si è poi evoluto negli anni ’80 con l’affermazione della Responsabilità Sociale d’Impresa, già citata in precedenza, che ha incentivato gli investimenti in eventi solidali, coinvolgendo ONG, dipendenti e stakeholder, e rispondendo a una crescente sensibilità sociale.

Ad oggi, il mercato globale degli eventi aziendali, che comprende anche gli eventi benefici e sostenibili, ha registrato una forte espansione. Secondo il Corporate Events Market Report di Mordor Intelligence, il settore raggiungerà un valore di 313,42 miliardi di dollari nel 2025 e crescerà fino a 591,38 miliardi di dollari entro il 2030, con un tasso annuo di crescita composto del 13,54% tra il 2025 e il 2030.

L’esempio italiano di Kampaay

In Italia, si registra una crescente attenzione verso eventi aziendali a impatto positivo, spesso organizzati in modalità ibrida, combinando momenti in presenza con elementi digitali. Questo approccio, ormai consolidato come vero e proprio mercato in espansione, trova un esempio emblematico in Kampaay, società benefit fondata nel 2019, che ha saputo integrare innovazione tecnologica e responsabilità sociale e ambientale nel mondo degli eventi corporate. L’azienda ha sviluppato una piattaforma digitale basata sul modello “Event-as-a-Service”, che semplifica l’intero processo organizzativo e incorpora criteri ESG in ogni fase, dalla selezione dei fornitori alla gestione dell’impatto ambientale.

Come sottolinea Daniele Arduini, CEO di Kampaay: “Il mercato ci chiede non solo di creare eventi, ma esperienze che generino un impatto positivo, a livello sociale e ambientale”

Il caso di Kampaay dimostra come l’innovazione sostenibile possa rappresentare un vantaggio competitivo concreto nel settore degli eventi aziendali. In un contesto in cui le imprese sono sempre più orientate a generare valore condiviso e a rispondere alle aspettative di stakeholder attenti ai temi ESG, modelli come l’Event-as-a-Service offrono soluzioni efficaci per coniugare efficienza organizzativa, impatto ambientale ridotto e responsabilità sociale.

La crescita di questo approccio in Italia evidenzia un cambio culturale. Non si tratta più solo di “fare eventi”, ma di costruire esperienze significative, sostenibili e coerenti con i valori dell’impresa.