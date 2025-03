Dal settore vinicolo a quello alimentare, passando per lo spumante fino all’alta moda. Oltre ai veicoli già gravemente colpiti dai dazi statunitensi, a preoccupare l’industria italiana è il nucleo del made in Italy, ossia l’export verso gli Stati Uniti. Le esportazioni verso l’Oltreoceano hanno superato i 67 miliardi, secondo l’osservatorio economico sui mercati esteri del Governo, e le importazioni hanno oltrepassato i 25 miliardi. Stando alle recenti proiezioni del Csc di Confindustria, i solidi legami produttivi tra le due sponde dell’Atlantico nel campo chimico e farmaceutico “potrebbero fungere da deterrente rispetto all’escalation tariffaria”. Tuttavia, più del 70% dei capitali investiti dalle imprese farmaceutiche dell’UE nei Paesi extra-UE è destinato agli Stati Uniti; questa percentuale è simile per le multinazionali farmaceutiche tedesche, mentre quelle italiane superano addirittura il 90%.

I prodotti farmaceutici di base e i preparati farmaceutici, con oltre 8 miliardi nel 2023, si sono classificati tra i principali beni esportati verso gli Stati Uniti. Inoltre, questi ultimi rappresentano anche il terzo mercato per le esportazioni della moda italiana, con un interscambio commerciale da gennaio a ottobre 2024 di ben 4,5 miliardi per il settore moda e 3,1 miliardi per settori affini, come dichiarato dalle associazioni di categoria.

Il blocco delle spedizioni di vino verso gli Stati Uniti, a causa delle preoccupazioni legate ai dazi, potrebbe costare 6 milioni al giorno alle cantine italiane, come afferma Coldiretti. Ma non è tutto. Proprio alla vigilia del Vinitaly, il direttore generale dell’Unione Italiana Vini, Paolo Castelletti, ha dichiarato: “i dazi sono già di fatto applicati. Gli importatori americani hanno bloccato l’importazione dei nostri vini per timore di dover sostenere il dazio, poiché non esiste una norma che escluda almeno i prodotti in transito dai dazi.” E ha aggiunto: “Se i prodotti in transito venissero daziati, il costo ricadrebbe sull’importatore, che a quel punto sarebbe costretto a chiudere.”

Considerando che il 96% dell’export agroalimentare verso gli USA avviene via mare, secondo un’analisi di Coldiretti su dati Istat, “c’è preoccupazione che le spedizioni possano arrivare a destinazione quando i dazi sono già entrati in vigore.” Il presidente statunitense Donald Trump minaccia tariffe aggiuntive che potrebbero arrivare fino al 200% sulle bottiglie europee, danneggiando pesantemente le esportazioni di vino italiano, che nel 2024 hanno raggiunto un valore di 1,94 miliardi di euro negli Stati Uniti.

Nuovi dazi metterebbero in pericolo un mercato fiorente per le nostre aziende, come ha sottolineato nei giorni scorsi la Cia-Agricoltori Italiani, stimando che i dazi minacciati da Trump potrebbero far saltare l’11% di tutto l’export agroalimentare italiano (69 miliardi), con un impatto devastante sulle eccellenze del made in Italy. La confederazione agricola ha messo in evidenza che il rischio attuale è notevolmente peggiore rispetto ai dazi del 2019, che furono applicati solo per un anno e fissati al 10%, mentre ora si prospetta un possibile 25%. La Cia ricorda che i dazi doganali maggiorati potrebbero riguardare formaggi, salumi e alcuni alcolici; tuttavia, ora sono minacciati anche prodotti come vino, olio extravergine d’oliva e pasta, con una durata che potrebbe coprire l’intero mandato presidenziale.

Tutto ciò avviene in un contesto in cui si registra un vero e proprio boom delle vendite italiane negli Stati Uniti per il settore agroalimentare, con un valore di 7,8 miliardi di euro e un incremento del 17% rispetto al 2023, con gli Stati Uniti che superano, seppur di poco, la Francia come secondo paese di destinazione del nostro export agroalimentare.