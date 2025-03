Intesa Sanpaolo ha ricevuto un prestigioso riconoscimento per il suo progetto “Digitalizzazione disconoscimenti”. L’iniziativa si è aggiudicata il Premio ABI Innovazione 2025 nella categoria dedicata ai canali di relazione con la clientela, a testimonianza dell’impegno della banca nel migliorare l’esperienza utente e la sicurezza nelle operazioni digitali.

Semplificare la gestione delle contestazioni: un passo avanti per i clienti

La soluzione sviluppata da Intesa Sanpaolo offre ai clienti la possibilità di segnalare transazioni non riconosciute direttamente tramite l’APP e la Filiale Digitale. Questo approccio innovativo garantisce un’esperienza utente semplice, intuitiva e sicura, eliminando la necessità di interazioni cartacee e rendendo l’intero processo di contestazione completamente digitale e paperless.

Miglioramento dei processi interni e maggiore tutela contro le frodi

Non solo l’esperienza del cliente è stata al centro di questo progetto. Anche i processi interni di gestione ed esito delle pratiche sono stati completamente riprogettati. Questo ha portato a significativi miglioramenti in termini di qualità, efficienza e, soprattutto, a una maggiore efficacia nel contrasto alle frodi. Grazie a una comunicazione più semplice e continua con la Funzione Antifrode, è ora possibile intervenire più rapidamente ed efficacemente sugli schemi di frode intercettati e analizzati.

Un impegno costante per la sicurezza online

Domenico Michele Del Viscio, Responsabile Business Service Center dell’Area Chief Data, A.I. and Technology Officer di Intesa Sanpaolo, ha commentato il riconoscimento sottolineando l’importanza di questa innovazione: “In un contesto caratterizzato da un continuo aumento dell’operatività online, Intesa Sanpaolo ha rinnovato e rafforzato processi e strumenti per la gestione delle richieste di disconoscimento delle operazioni di pagamento soggette a frodi, per una maggiore tutela della clientela del Gruppo”.

Dettagli di una soluzione all’avanguardia

La soluzione “Digitalizzazione disconoscimenti” si distingue per diverse innovazioni chiave: