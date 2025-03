L’azienda di software QSR Acrelec, con oltre 1000 dipendenti distribuiti in 18 paesi, e riconosciuta a livello globale come leader nel settore dei chioschi per le ordinazioni self-service, ha annunciato un’importante iniziativa di rebranding. Questa mossa strategica, intrapresa da Acrelec in quanto filiale di GLORY LTD., il più grande fornitore mondiale di questa tecnologia, testimonia la trasformazione e le ambizioni future dell’azienda. Forte di oltre 20 anni di esperienza nel dinamico settore della ristorazione rapida QSR (Quick Service Restaurant), questa nuova era per Acrelec segna la prosecuzione della sua crescita sul mercato, ponendo l’accento sull’innovazione e sulla soddisfazione dei clienti.

Un nuovo logo che guarda al futuro con un omaggio alle origini

Ecco il nuovo logo, che potete vedere nell’immagine in alto a sinistra. Il nuovo design del logo presenta un elegante “croissant” stilizzato rivolto verso l’alto, un sottile ma significativo richiamo alle radici francesi di Acrelec, e al contempo simboleggia uno slancio in avanti, una proiezione verso il futuro. Accompagnato da un font raffinato e da una palette cromatica appositamente studiata per il settore, il nuovo look è stato concepito per evidenziare l’evoluzione continua dell’azienda e la sua capacità di rinnovarsi.

“Non solo fornitori, ma partner globali di innovazione”

“Acrelec si è sempre fatta guidare dalla trasformazione, aiutando i brand globali a definire il futuro dell’esperienza cliente tramite tecnologia e innovazione”, ha affermato Thibaud Denolle, Direttore marketing e CEO di Acrelec America. “Questa nuova identità comprende forza, chiarezza e modernità. Acrelec non è più solamente un fornitore di tecnologia, bensì un partner di innovazione globale.”

Da start-up francese a colosso mondiale

Fondata nel lontano 2004 come una piccola start-up composta da appena 10 persone in Francia, Acrelec ha compiuto una crescita esponenziale, trasformandosi in una multinazionale con oltre 1000 dipendenti in 18 paesi. Con oltre 120.000 installazioni di soluzioni in tutto il mondo, distribuite in più di 70 mercati, Acrelec si posiziona saldamente al vertice delle spedizioni di chioschi nel settore, rappresentando ben il 14% delle installazioni globali, secondo quanto riportato dal più recente studio di mercato di RBR Data Services, una divisione della società di ricerca e consulenza Datos Insights.

Un’offerta completa, dai chioschi intelligenti al drive-thru con intelligenza artificiale

Acrelec si occupa della fornitura di ogni elemento necessario, dai chioschi intelligenti ai sistemi drive-thru potenziati dall’intelligenza artificiale (un’area di particolare interesse per l’azienda negli Stati Uniti), e vanta una clientela di oltre 70 brand globali di primissimo piano, tra cui colossi come McDonald’s, Burger King e Wendy’s.

Produzione globale per servire i clienti ovunque

Acrelec gestisce due stabilimenti di produzione hardware e diversi centri di sviluppo, garantendo ai propri clienti in tutto il mondo velocità, volumi e affidabilità nella fornitura delle proprie soluzioni tecnologiche all’avanguardia.