I dazi imposti da Donald Trump rallentano il settore automobilistico e appesantiscono le borse europee, mentre l’incertezza riguardo agli sviluppi futuri della guerra commerciale porta gli investitori a rifugiarsi in beni sicuri, come l’oro, che ha toccato nuovi massimi storici superando i 3.100 dollari l’oncia. Secondo le previsioni di Goldman Sachs, si prevede che a fine anno il prezzo potrebbe raggiungere i 3.300 dollari, sostenuto anche dalla domanda da parte delle banche centrali.

L’annuncio, che a partire dal 3 aprile le automobili prodotte in Europa saranno soggette a dazi del 25%, colpisce principalmente i marchi tedeschi. Questi rappresentano, infatti, una quota significativa delle importazioni statunitensi di auto dal Viecchio Continente, sia in termini di valore (24,8 miliardi di dollari nel 2024) che di numero di veicoli (446.566 unità).

Ad essere particolarmente penalizzate sono Porsche (-3,41%) e Mercedes Benz (-2,81%), con un impatto potenziale che potrebbe arrivare a toccare i 3,4 miliardi di euro. La Borsa di Francoforte, che segna il peggior risultato tra le borse europee (-0,7%) ma chiude con perdite contenute come gli altri listini, risente anche delle flessioni di Bmw (-2,54%) e Volkswagen (-1,72%), quest’ultima proprietaria dei marchi Audi e Lamborghini.

A Londra (-0,27%), Aston Martin Lagonda segna una caduta del 6,6%, mentre tra le case automobilistiche di lusso, Ferrari (+1,82%) riesce a rialzarsi grazie alla conferma dei propri obiettivi finanziari per l’anno: la casa automobilistica italiana risponderà ai dazi di Trump aumentando i prezzi del 10%. La situazione invece è difficile per il gruppo franco-italiano Stellantis (-4,23%), nonostante la sua solida rete produttiva negli Stati Uniti per i marchi Jeep e Chrysler.

La francese Renault (+0,55%), d’altra parte, sembra attraversare la giornata senza danni, poiché realizza gran parte delle sue vendite in Europa.

Negli Stati Uniti, le notizie non sono migliori: a Wall Street, General Motors precipita del 9,5% mentre Ford registra un calo dell’1,4%. Entrambe le aziende, infatti, hanno stabilimenti in Messico, paese che risente dei dazi così come Canada e Europa. In controtendenza, Tesla si attesta in terreno positivo (+1,6%), dato che la sua produzione avviene esclusivamente negli Stati Uniti.