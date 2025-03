Hyundai Motor Group ha annunciato il lancio del suo nuovo marchio di software per la mobilità, denominato ‘Pleos’. La presentazione è avvenuta durante la conferenza per sviluppatori ‘Pleos 25’ tenutasi a Seoul, segnando un passo significativo nella strategia del Gruppo di evolvere verso una mobility tech company. Durante l’evento inaugurale, sono stati condivisi gli aggiornamenti sullo sviluppo dei veicoli definiti dal software (SDV) e sono stati svelati i piani per la creazione di un mercato e di un ecosistema di app in-vehicle basati sul sistema di infotainment di prossima generazione.

Un cambio di paradigma: da costruttori ad architetti della mobilità

Chang Song, Presidente e Responsabile della divisione Advanced Vehicle Platform (AVP) di Hyundai Motor e Kia, ha sottolineato l’importanza di questa transizione: “Nel settore automobilistico in rapida evoluzione, il Gruppo si dedica allo sviluppo di SDV dal 2023. Oggi, a partire da Pleos 25, ci stiamo trasformando in un’azienda che offre esperienze di mobilità incentrate sul software”. Questa dichiarazione evidenzia l’impegno del Gruppo nel ridefinire il proprio ruolo nel panorama della mobilità.

L’ambizioso obiettivo di Cloud Mobility

La visione a lungo termine di Hyundai Motor Group è quella di raggiungere la Cloud Mobility. Come spiegato da Chang Song, “Il nostro obiettivo finale è raggiungere la Cloud Mobility, dove tutte le forme di mobilità sono connesse tramite software sul cloud ed evolvono continuamente nel tempo. Pleos serve a creare un’esperienza di mobilità connessa che si espande dal veicolo alle flotte, dall’hardware al software e, in definitiva, all’intera infrastruttura di mobilità e alle città”.

Cosa è Pleos? Un sistema operativo per la mobilità del futuro

Pleos è descritto come una piattaforma software per la mobilità in grado di supportare tutti i dispositivi in movimento, consentendo loro di muoversi autonomamente e di essere gestiti in modo intelligente. La sua funzione principale è quella di connettere trasporti e infrastrutture, inclusi i veicoli, con l’obiettivo di aiutare utenti, aziende e città a stabilire un ambiente di mobilità più libero ed efficiente. Il nome stesso, Pleos, è un termine composto che unisce la parola greca ‘Pleo’, che significa ‘più’, e ‘OS’ per ‘Operating System’, incarnando l’impegno del Gruppo verso un’evoluzione tecnologica che aggiunga valore incentrato sull’utente al movimento di persone e oggetti, incrementando la libertà di movimento.

Verso veicoli definiti dal software e una connettività totale

Per concretizzare un ambiente di mobilità incentrato sul software, il Gruppo sta progredendo verso gli SDV attraverso innovazioni nell’architettura elettrica ed elettronica (E&E), parallelamente allo sviluppo del proprio sistema operativo per veicoli e di Pleos Connect. Questi avanzamenti permetteranno ai veicoli di operare come piattaforme software efficienti e flessibili, rafforzando la connettività tra i veicoli e l’infrastruttura circostante. Attraverso la sua strategia software-defined everything (SDx), il Gruppo intende connettere in modo continuo tutte le soluzioni, i servizi e i dispositivi di mobilità, permettendo a chiunque di godere universalmente della libertà di movimento.

Dichiarazioni

