Il 2024 si è chiuso per l’economia lombarda con un quadro dai chiaroscuri, come emerge dall’analisi dettagliata del “Booklet economia” del Centro Studi di Assolombarda. Se da un lato si registra un nuovo primato storico per l’export, che ha superato quota 164 miliardi di euro, e un livello di occupazione mai raggiunto prima, dall’altro lato il settore manifatturiero ha subito una flessione, seppur contenuta rispetto al resto d’Italia.

Manifattura in calo, ma la Lombardia tiene meglio

Il cuore pulsante dell’economia regionale, il settore manifatturiero, ha accusato una contrazione dello -0,8%. Questo dato si inserisce in un contesto di debolezza industriale generale a livello europeo, con la Germania in particolare difficoltà. Tuttavia, è importante sottolineare che la Lombardia ha dimostrato una maggiore resilienza rispetto alla media nazionale, che ha registrato un calo più marcato del -3,7%.

Export da record trainato da elettronica e farmaceutica

Nonostante la diminuzione della produzione, il valore delle merci lombarde vendute all’estero ha raggiunto la cifra record di 164 miliardi di euro, segnando un incremento del +0,6%. Alcuni settori si sono distinti per performance particolarmente brillanti: l’elettronica ha guidato la crescita delle esportazioni, mentre il comparto chimico-farmaceutico e l’alimentare hanno mantenuto una solida performance. Unica nota stonata, il settore della moda ha subito una contrazione significativa. Analizzando le destinazioni, si è registrata una diminuzione delle esportazioni verso la Germania (462 milioni di euro in meno) e verso gli Stati Uniti (un calo di 507 milioni di euro).

Le parole del Presidente di Assolombarda

“I numeri del Centro Studi di Assolombarda dimostrano, ancora una volta, la solidità del tessuto produttivo del territorio: il record storico dell’export, così come il massimo storico di occupati, sono ottime notizie”, ha dichiarato Alessandro Spada, nella foto, Presidente di Assolombarda. “Ma l’arretramento della manifattura non va trascurato. Se è vero che influiscono la recessione tedesca, il quadro geopolitico instabile e i dazi annunciati, dobbiamo agire al più presto per abbassare il costo dell’energia e stimolare gli investimenti, mettendo più risorse su strumenti come Industria 4.0. Rilanciare l’industria manifatturiera, cuore pulsante della nostra economia e leva strategica per competere sui mercati globali, deve essere la priorità”.

Servizi in crescita, trainati da ospitalità e ristorazione

Il comparto dei servizi si conferma un pilastro fondamentale per la crescita economica lombarda, con un aumento del fatturato del +3,1% a valori correnti. Pur essendo leggermente inferiore alla media nazionale (+3,5%), il dato è in linea con la crescita registrata in Germania. I settori più dinamici sono stati l’ospitalità e la ristorazione, con un incremento del fatturato del +4%, seguiti dai servizi alle imprese. I servizi alle persone hanno registrato una crescita più contenuta (+2,6%), mentre il commercio ha subito una flessione del -1%.

Occupazione ai massimi storici, ma con segnali di rallentamento

Il mercato del lavoro lombardo ha raggiunto un nuovo massimo storico di occupati, con 4,54 milioni di persone al lavoro e una crescita del +0,8% rispetto al 2023. Il tasso di occupazione ha toccato il 69,4%, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 3,7%. L’aumento dell’occupazione è stato trainato principalmente dal terziario, in particolare nei settori dei servizi knowledge intensive e nel comparto commercio, alberghi e ristorazione. Tuttavia, alcuni segnali suggeriscono un possibile raffreddamento del mercato del lavoro nei prossimi mesi: si è osservato un rallentamento della crescita occupazionale nel corso dell’anno e un significativo aumento del 22,6% delle ore di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) autorizzate. Permangono inoltre criticità strutturali come la disparità di genere nel tasso di occupazione e l’elevata incidenza del lavoro a tempo parziale tra le donne.

Focus territoriale: Milano, Monza, Lodi e Pavia

Analizzando le singole province, Milano ha mostrato una crescita della produzione manifatturiera dell’1,1%, superiore alla media regionale, ma l’export è rimasto sostanzialmente stabile (-0,2%). I servizi hanno registrato un aumento del fatturato del +3,6%, e l’occupazione è cresciuta dell’1,9%. A Monza e Brianza, la produzione manifatturiera ha subito una lieve contrazione (-0,3%), ma l’export è aumentato del +5,8%, trainato dal settore farmaceutico ed elettronico. Il mercato del lavoro è rimasto stabile. Lodi ha registrato una forte espansione economica, con una crescita della produzione manifatturiera del +2,9% e un balzo dell’export del +21%, grazie soprattutto all’elettronica. I servizi sono cresciuti del 4,3%, e il tasso di disoccupazione si è attestato al 2,5%. Infine, Pavia ha visto una contrazione della produzione manifatturiera del -1,5%, ma l’export è cresciuto del +3%. L’occupazione è aumentata marginalmente (+0,4%), ma le ore di CIG autorizzate hanno subito un’impennata del +66,5%, segnalando maggiori difficoltà nel mercato del lavoro locale.