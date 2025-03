Nella vibrante metropoli cinese di Shenzhen, il distretto di Nanshan si conferma un polo di innovazione e modernità. Con le sue infrastrutture all’avanguardia, Nanshan non è solo un centro nevralgico per gli affari, l’intrattenimento e il tempo libero, ma anche un gigante demografico ed economico. I suoi quasi 2 milioni di abitanti che si estendono su una superficie di circa 200 chilometri quadrati superano di gran lunga le dimensioni di molte città globali, come ad esempio San Francisco, che conta circa 800.000 residenti su 120 chilometri quadrati. Ma il dato più impressionante è il suo Prodotto Interno Lordo (PIL), che nel 2024 ha sfiorato il trilione di RMB, posizionandosi al primo posto nella provincia del Guangdong e tra i primi tre distretti di tutta la Cina.

Pony.ai porta i taxi autonomi nel distretto più dinamico di Shenzhen

Proprio in questo contesto urbano effervescente, ricco di luoghi iconici come la China Resources Tower, un importante centro direzionale con l’esclusivo complesso commerciale MixC Shenzhen Bay alla sua base, Coastal City, un vivace centro dello shopping, e lo Shenzhen Bay Park, uno dei parchi panoramici più amati della città, l’azienda Pony.ai ha deciso di lanciare i suoi servizi di robotaxi a pagamento. Questa mossa strategica mira a offrire soluzioni di trasporto convenienti, efficienti e innovative, migliorando l’esperienza complessiva di residenti e visitatori.

Un passo avanti nella guida autonoma

Questo importante traguardo sottolinea la leadership tecnologica di Pony.ai, rafforzando la sua posizione all’avanguardia nel settore e accelerando la commercializzazione su larga scala delle sue soluzioni di mobilità autonoma. Il Dr. James Peng, co-fondatore e CEO di Pony.ai, ha commentato: “L’espansione dei nostri servizi di robotaxi commerciali completamente senza conducente nel dinamico distretto di Nanshan accelererà l’adozione da parte del pubblico, oltre a ispirare fiducia nella tecnologia completamente senza conducente mentre ne implementiamo l’applicazione nei casi d’uso urbani quotidiani. Navigare nell’ambiente urbano denso di Shenzhen in tutte le condizioni meteorologiche – con reti stradali complesse e traffico intenso – convaliderà ulteriormente la prontezza, l’affidabilità e l’adattabilità della nostra tecnologia per una diffusione su larga scala. Essendo una delle poche aziende a livello globale con soluzioni di guida autonoma completamente senza conducente, rimaniamo fermamente concentrati sull’espansione delle nostre operazioni di robotaxi e sulla guida del settore nella sua prossima fase di sviluppo.”

Copertura estesa e facile utilizzo tramite app

Da quando ha ricevuto la prima licenza pilota a livello cittadino di Shenzhen per operare veicoli intelligenti connessi senza conducente nell’agosto 2023, Pony.ai ha rapidamente ampliato la sua rete di servizi di robotaxi per collegare i distretti centrali della città. Con l’espansione nel distretto di Nanshan, i servizi di robotaxi di Pony.ai coprono ora i principali snodi economici e di trasporto di Shenzhen, collegando senza soluzione di continuità aree del centro, importanti punti di transito, autostrade e centri commerciali, come l’aeroporto internazionale di Shenzhen Bao’an, il porto di Shenzhen Bay e la zona di libero scambio di Qianhai. Gli utenti possono ora prenotare comodamente le corse in queste aree tramite la PonyPilot App o il WeChat Mini Program.

Milioni di chilometri percorsi e feedback positivi

Ad oggi, Pony.ai ha accumulato circa 45 milioni di chilometri di guida autonoma, di cui circa 5 milioni in modalità completamente senza conducente. I suoi servizi di robotaxi stanno riscuotendo un forte successo e generando feedback degli utenti costantemente positivi sull’esperienza, con una media di circa 15 ordini giornalieri per veicolo nel 2024.