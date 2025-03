AATECH S.p.A., società benefit e tech builder innovativo, ha presentato a Milano il suo nuovo Piano Industriale per il triennio 2025-2027, intitolato “Progettare il futuro: un ecosistema AI per l’industria finanziaria”. Il piano, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, delinea un percorso di crescita ambizioso, basato sull’espansione dei volumi, sull’innovazione attraverso investimenti strategici in Ricerca e Sviluppo (R&D), e su una decisa accelerazione delle operazioni di Fusione e Acquisizione (M&A).

L’operazione chiave: acquisizione di Business Innovation Lab e della piattaforma Fintech “Opyn”

Un elemento centrale del piano di M&A è rappresentato dall’accettazione, da parte della maggioranza dei soci, dell’offerta vincolante per l’acquisizione di Gruppo Business Innovation Lab SpA, società a capo dell’omonimo gruppo e proprietaria della piattaforma Fintech “Opyn”. Questa operazione, che potrebbe portare AATECH a detenere fino al 100% del capitale di Business Innovation Lab Spa al verificarsi di specifiche condizioni sospensive, viene presentata come un’opportunità significativa per la creazione di un gruppo leader nei servizi innovativi dedicati al settore finanziario.

Decisioni assembleari in vista: warrant, voto plurimo e aumento di capitale

Il Consiglio di Amministrazione di AATECH ha annunciato la convocazione di un’Assemblea Straordinaria degli Azionisti per deliberare su diverse questioni strategiche. Tra queste figurano l’assegnazione gratuita di warrant agli azionisti registrati al 30 aprile 2025, l’incremento dei voti attribuiti alle azioni a voto plurimo da 3 a 7, e una proposta di delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale per un importo nominale massimo complessivo di 10 milioni di Euro.

Le quattro linee guida strategiche del piano industriale

Il piano industriale 2025-2027 di AATECH si articola su quattro pilastri fondamentali:

Innovation AIBEE: l’ecosistema di AI per i Financial Services. Questo punto strategico si concentra sullo sviluppo di AIBEE , un ecosistema innovativo basato su un’infrastruttura proprietaria di Edge Computing sicura, ad alte prestazioni e localizzata in Italia. AIBEE mira a fornire agli operatori finanziari strumenti integrati per l’automazione dei controlli regolamentari sull’intelligenza artificiale e la gestione degli adempimenti normativi, in linea con le nuove disposizioni dell’EU AI Act. L’investimento previsto per la realizzazione di AIBEE è di 2,5 milioni di euro.

Portfolio: Rafforzare le società in portfolio per consolidare la leadership di mercato. AATECH intende potenziare le società partecipate attraverso un approccio strategico focalizzato su crescita, innovazione e ottimizzazione operativa, fornendo risorse finanziarie, competenze tecnologiche avanzate e infrastrutture all'avanguardia.

Operazioni di M&A: selettive per sinergie, revamping e aumento di scala. AATECH adotterà un approccio mirato nelle operazioni di M&A, cercando acquisizioni complementari che rafforzino l'ecosistema tecnologico e consolidino la leadership nel settore, generando sinergie operative e strategiche.

Financial: Profittabilità e salto dimensionale per cogliere le opportunità del capital market. L'obiettivo è di raggiungere una maggiore profittabilità e una crescita dimensionale significativa per sfruttare le opportunità offerte dal mercato dei capitali, continuando a investire nell'innovazione responsabile e integrando principi di sicurezza, efficienza e sostenibilità.

Sinergie industriali con l’acquisizione di Opyn

L’acquisizione di Business Innovation Lab, con la sua piattaforma Fintech “Opyn”, viene vista da AATECH come un’operazione capace di generare sinergie immediate sia di costo che di cross-selling. Si prevede la creazione di due nuove piattaforme: Opyn Zero per la gestione di Green Loans e Sustainability Linked Loans, e Opyn Agent per la creazione di Small Language Model (SLM) e servizi di Intelligenza Artificiale in ambito Antiriciclaggio e Credit Assistant.

Target finanziari ambiziosi per il triennio 2025-2027

Il piano industriale di AATECH prevede per il gruppo consolidato un incremento del valore della produzione da 3,6 milioni di euro nel 2024 a un range compreso tra 6,4 e 7,9 milioni nel 2027. Si punta inoltre a un aumento della redditività derivante dalla gestione caratteristica, con un EBITDA previsto in crescita da 1,2 milioni di euro nel 2024 a un range tra 3,4 e 4,3 milioni nel 2027. Il totale dell’attivo dovrebbe passare da 12,8 milioni di euro nel 2024 a un range tra 13,9 e 17,1 milioni nel 2027, con una riduzione dell’indebitamento finanziario netto da 4,5 milioni di euro nel 2024 a un range tra 0,9 e 0,6 milioni nel 2027. Si precisa che questi target non includono gli effetti di eventuali ulteriori operazioni di M&A.