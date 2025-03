Il Consiglio di Amministrazione di Somec S.p.A., azienda specializzata in progetti complessi di ingegneria civile e navale, ha dato il via libera al bilancio per l’esercizio 2024, un anno che segna una netta inversione di tendenza e una robusta crescita per il gruppo. I dati parlano chiaro: la strategia intrapresa sta portando i suoi frutti, con un significativo aumento della redditività e un rafforzamento della posizione finanziaria.

EBITDA in Volo: Redditività in Netto Recupero

Il dato più eclatante è senza dubbio la performance dell’EBITDA adjusted, che ha registrato un impressionante incremento del 65,5%, attestandosi a 30,1 milioni di euro, rispetto ai 18,2 milioni dell’anno precedente. Questo balzo in avanti ha portato la marginalità a un confortante 7,9%, un notevole miglioramento rispetto al 4,9% registrato a fine 2023. L’azienda spiega questo risultato con una maggiore efficienza nella gestione dei costi operativi e un portafoglio ordini caratterizzato da commesse a più alto valore aggiunto.

Crescono i Ricavi e Migliora l’Utile Netto

Anche sul fronte dei ricavi, Somec ha mostrato una solida performance, con un aumento del 3,2% che ha portato il fatturato totale a 382,8 milioni di euro (dai 371,0 milioni del 2023). Questo incremento è stato trainato in particolare dalla divisione Horizons-Sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili. Un altro dato positivo riguarda l’utile netto adjusted, che si attesta a 4,8 milioni di euro, un netto miglioramento rispetto alla perdita di 10,4 milioni registrata nell’esercizio precedente.

Solidità Finanziaria in Crescita

La Posizione Finanziaria Netta ante-IFRS 16 evidenzia un deciso miglioramento, passando da 60,1 milioni di euro nel 2023 a 36,1 milioni di euro al 31 dicembre 2024. Questo risultato è frutto di una robusta generazione di cassa operativa, che ha permesso all’azienda di rafforzare la propria solidità finanziaria complessiva.

Portafoglio Ordini Robusto e Nuovi Investimenti

Il futuro di Somec appare roseo, con un portafoglio ordini che si attesta a ben 744 milioni di euro. Solo nel corso del 2024, l’azienda ha acquisito nuovi ordini per un valore complessivo di oltre 350 milioni di euro, a testimonianza della forte domanda nel settore, in particolare nel comparto crocieristico, sia per la costruzione di nuove navi che per il refitting di quelle esistenti. L’azienda ha inoltre sottoscritto un accordo modificativo del contratto di finanziamento in pool, un segnale di attenzione alla gestione finanziaria.

Le Parole del Presidente

Il Presidente di Somec, Oscar Marchetto, nella foto, ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti: “Nel 2024 abbiamo lavorato con determinazione per generare cassa e migliorare la redditività del Gruppo, raggiungendo ottimi livelli di Ebitda e di Posizione Finanziaria Netta. Siamo soddisfatti dei risultati conseguiti che sono frutto di un grande impegno da parte di tutto il team, dell’inserimento di nuove figure professionali di alto profilo e di investimenti nella formazione e nell’ottimizzazione dei processi. Guardando all’esercizio in corso, il nostro focus rimane il continuo miglioramento dei margini, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la solidità e la sostenibilità del nostro modello di business.”