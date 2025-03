Con il completamento dell’acquisizione di Altair Engineering Inc., Siemens rafforza la leadership nella simulazione e nell’Industrial AI

L’acquisizione consolida la posizione di Siemens come azienda tecnologica leader ed espande il suo portfolio di software industriali

L’integrazione della tecnologia di Altair nella piattaforma di business aperta e digitale Siemens Xcelerator, darà vita al portfolio di software industriali potenziati dall’AI più completo al mondo, migliorando ulteriormente il Digital Twin

Questa acquisizione rappresenta un pilastro fondamentale del programma ONE Tech Company di Siemens

Siemens ha annunciato di aver completato l’acquisizione di Altair Engineering Inc., uno dei principali fornitori di software per la simulazione e l’analisi industriale, per un valore di circa 10 miliardi di dollari. Grazie a questa acquisizione, Siemens rafforza la sua leadership nella simulazione e nell’Industrial AI, integrando nuove competenze nella simulazione meccanica ed elettromagnetica, nell’high-performance computing (HPC), nella data science e nell’AI. L’ingresso del team e della tecnologia di Altair in Siemens migliorerà ulteriormente il Digital Twin più avanzato al mondo e renderà la simulazione più accessibile, consentendo alle aziende di qualsiasi dimensione di sviluppare più rapidamente prodotti complessi.

“Diamo il benvenuto in Siemens alla comunità di clienti, partner e colleghi di Altair. L’integrazione delle innovazioni rivoluzionarie di Altair nella piattaforma Siemens Xcelerator darà vita al portfolio più completo al mondo per la progettazione, l’ingegneria e la simulazione basate sull’intelligenza artificiale. Insieme, aiuteremo i nostri clienti a innovare con la velocità e l’efficienza richieste dalla complessità del mondo di oggi”, ha dichiarato Roland Busch, Presidente e CEO di Siemens AG. “Attraverso il programma ONE Tech Company, estenderemo la nostra leadership nel campo dei software industriali, permettendo a tutti i settori di trarre vantaggio dalla rivoluzione guidata dai dati e dall’AI”.

L’integrazione delle competenze di Altair nelle aree di simulazione, HPC, data science e AI rafforza la capacità di Siemens di sviluppare prodotti e processi più efficienti e sostenibili. Ora, tutti i clienti Siemens – dagli ingegneri ai professionisti non specializzati – potranno accedere a nuove soluzioni di simulazione, ottimizzare i loro processi di calcolo ad alte prestazioni, creare nuovi strumenti di intelligenza artificiale e analizzare i dati per accelerare l’innovazione e la trasformazione digitale all’interno di aziende di qualsiasi dimensione.

L’acquisizione di Altair fa parte del programma ONE Tech Company e contribuirà significativamente all’aumento della quota di fatturato digitale di Siemens. Questo programma di crescita consente a Siemens di rafforzare ulteriormente la propria posizione di mercato, raggiungendo nuovi livelli di performance e creazione di valore. Attraverso acquisizioni strategiche come questa e investimenti in ricerca e sviluppo in settori chiave – tra cui software, prodotti basati sull’AI, hardware connesso e sostenibilità – Siemens dimostra così un chiaro impegno nella crescita strategica e nell’innovazione.

Con il completamento dell’acquisizione di Altair e la recente espansione degli stabilimenti Siemens in California e Texas, gli investimenti di Siemens negli Stati Uniti, degli ultimi 20 anni, raggiungono oltre i 100 miliardi di dollari.