Martedì 1° aprile, la rinomata sede della Società Dante Alighieri, situata nel centro di Roma a Piazza Firenze, ospiterà l’anteprima e la presentazione ufficiale del libro “Una vita da Presidente“. Questo lavoro è stato redatto dall’ingegnere Nicola Barone in collaborazione con il giornalista Santo Strati e promette di ripercorrere un’esistenza ricca di successi nel settore della comunicazione e delle telecomunicazioni.

Un Parterre di Ospiti d’Eccezione per Celebrare un Percorso Straordinario

Durante la presentazione, interverranno figure di spicco come l’Eparca di Lungro, vescovo Donato Oliverio, il sociologo Giuseppe Roma, e il principe Guglielmo Giovanelli Marconi, nipote del noto scienziato. A moderare l’evento sarà Luca Collodi, caporedattore della Radio Vaticana. La presenza di queste personalità illustri evidenzia l’importanza e il valore dell’opera.

Un Racconto di Successi nel Mondo della Tecnologia e della Comunicazione

Il libro di Nicola Barone si presenta come un’autobiografia che mira a offrire uno spaccato di una vita dedicata all’innovazione tecnologica, concentrandosi in particolare sui settori della comunicazione e delle telecomunicazioni. I lettori potranno seguire, attraverso le pagine, un percorso professionale ricco di traguardi, concepito per ispirare le nuove generazioni.

Un Messaggio di Speranza e un Modello per i Giovani

Uno degli scopi principali dell’opera è quello di infondere un messaggio positivo nei giovani, spesso percepiti come disorientati e alla ricerca di modelli da seguire. La narrazione della vita di Nicola Barone rappresenta un esempio tangibile di come impegno, dedizione e adesione a solidi principi possano condurre al conseguimento di importanti obiettivi personali e professionali.

L’Impronta Umana e i Valori Salesiani

La vita dell’ingegnere Barone non si è limitata esclusivamente al progresso tecnologico; l’autore ha sempre riservato grande attenzione alla sua dimensione umana, ispirandosi agli insegnamenti salesiani. I valori di Don Bosco – onestà, impegno e umiltà – hanno guidato il suo cammino, in sintonia con le linee morali proposte da Papa Francesco.

Un Viaggio Attraverso l’Evoluzione Digitale

La sua autobiografia si trasforma anche in un affascinante viaggio attraverso le trasformazioni tecnologiche che hanno caratterizzato gli ultimi decenni. Dalle prime applicazioni analogiche si è giunti all’era digitale attuale, contraddistinta da connessioni sempre più veloci e da nuove sfide poste dall’intelligenza artificiale. Il libro fornisce una prospettiva unica su questa evoluzione storica. In merito all’ingegnere, Cesare Lanza ha scritto: “Barone ha saputo tracciare un percorso di grande rilievo all’interno della più grande azienda di telecomunicazioni italiana, prima Sip, poi Tim. Nel corso degli anni, la sua carriera lo ha portato a ricoprire ruoli sempre più significativi, grazie alla sua capacità gestionale e alla visione strategica. I suoi interventi pubblici hanno sempre sottolineato l’importanza di un approccio innovativo, sia nel settore delle telecomunicazioni che nella più ampia trasformazione tecnologica che caratterizza il nostro tempo.“

Appuntamento a Piazza Firenze

L’incontro di presentazione del libro “Una vita da Presidente” si svolgerà martedì 1° aprile alle ore 17 presso la sede della Società Dante Alighieri, in Piazza Firenze a Roma. L’evento rappresenta un’opportunità per conoscere più a fondo la storia di un protagonista del mondo tecnologico italiano e per riflettere sulle sfide e le opportunità del presente e del futuro.