Le nuove tariffe sulle automobili annunciate da Donald Trump influenzeranno in modo “significativo” i costi di produzione delle vetture della Tesla, ha dichiarato Elon Musk.

“È importante chiarire che questo avrà un impatto sui prezzi dei ricambi per le auto Tesla provenienti da altri paesi. L’effetto sui costi non è trascurabile”, ha spiegato l’imprenditore, noto alleato del presidente statunitense, sul suo profilo del social network X.

I dazi introdotti da Donald Trump su tutte le auto importate si applicano anche ai componenti, tra cui motori e trasmissioni. Le tariffe relative ai componenti entreranno in vigore non oltre il 3 maggio, mentre quelle sulle auto completamente assemblate saranno valide a partire dalla mezzanotte del 3 aprile. Riferendosi alle nuove tariffe, Elon Musk ha sottolineato che tali imposte influenzeranno i costi dei componenti Tesla in arrivo da paesi esteri. “L’impatto sui costi non è di poco conto”, ha affermato Musk.

Secondo gli analisti interpellati, i dazi si faranno sentire anche su Tesla, ma l’azienda di Elon Musk si considera tra i ‘vincitori’ della guerra commerciale, grazie alle sue strutture in California e in Texas e al fatto che tra il 60% e il 75% dei componenti utilizzati sono prodotti negli Stati Uniti. Le tariffe, al contrario, rappresenteranno un costo maggiore per altri costruttori come Hyundai, General Motors e Volkswagen. Per Ford, i dazi influenzeranno in modo più contenuto rispetto ai concorrenti, considerando che l’80% dei veicoli da essa prodotti sono realizzati negli Stati Uniti.