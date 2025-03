MFE-MEDIAFOREUROPE N.V., nella foto l’a. d. Pier Silvio Berlusconi, gruppo attivo nel settore televisivo e dell’intrattenimento, ha reso nota la sua intenzione di lanciare un’offerta pubblica di acquisto volontaria (OPA) volta ad incrementare la propria partecipazione in ProSiebenSat.1 Media SE, uno dei principali operatori tedeschi nel campo dell’entertainment. L’obiettivo dichiarato è quello di ottenere maggiore flessibilità e opzionalità strategica.

I Termini dell’Offerta

L’offerta proposta da MFE prevede un corrispettivo per gli azionisti di ProSieben che decideranno di aderire. Tale corrispettivo sarà basato sulla media ponderata dei volumi di scambio del titolo ProSieben negli ultimi tre mesi, un valore che corrisponde al minimo legale previsto dalla normativa tedesca. La struttura dell’offerta è mista: circa il 78% del pagamento sarà in denaro, mentre il restante 22% sarà corrisposto in natura, attraverso l’emissione di nuove azioni MFE di tipo “A”.

Condizioni e Accordo Vincolante con un Azionista di ProSieben

L’operazione sarà soggetta alle consuete condizioni per questo tipo di offerte, tra cui una clausola relativa a eventuali cambiamenti significativi negativi nel mercato o nel business (MAC), l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e altre condizioni standard. Contestualmente all’annuncio, MFE ha comunicato di aver raggiunto un accordo vincolante con un attuale azionista di ProSieben. Questo accordo prevede che tale azionista si impegni in modo irrevocabile ad aderire all’offerta per una parte delle azioni ProSieben attualmente in suo possesso, garantendo così a MFE di superare la soglia del 30% del capitale sociale di ProSieben al termine dell’offerta.

Le Motivazioni Strategiche di MFE

La decisione di MFE di aumentare ulteriormente la propria partecipazione in ProSieben riflette una strategia di investimento a lungo termine e un maggiore impegno nei confronti del gruppo tedesco. L’intenzione è quella di contribuire in modo più attivo allo sviluppo della direzione strategica di ProSieben in futuro. MFE mira a intensificare la collaborazione tra le due aziende, mettendo a disposizione le proprie competenze e la profonda conoscenza del settore dell’intrattenimento per supportare il management di ProSieben nell’affrontare le sfide del mercato e sfruttare le opportunità derivanti dai cambiamenti in corso.

Un Partner Industriale Solido e Affidabile

MFE si presenta come un partner industriale solido e affidabile, impegnandosi a fornire un supporto completo a ProSieben, con l’obiettivo di generare valore a lungo termine per tutti gli azionisti di quest’ultima. Inoltre, MFE intende supportare ProSieben nel previsto processo di dismissione di asset non strategici, valutando potenziali opportunità di monetizzazione e creazione di valore.