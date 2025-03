La sesta Relazione al Parlamento riguardante l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) evidenzia il ruolo di leadership dell’Italia in Europa, sia in termini di obiettivi raggiunti sia per le risorse ottenute e le richieste di pagamento formalizzate e incassate. Nella premessa alla Relazione, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, comunica che il Governo, le Amministrazioni competenti, le Prefetture e tutti gli attori coinvolti si impegnano con costanza per portare a termine gli investimenti e le riforme necessarie. Meloni sottolinea l’importanza di procedere con rigore e passione, elementi che hanno reso l’Italia un esempio di attuazione del Pnrr in Europa. Sebbene ci sia ancora molto lavoro da svolgere, i risultati finora ottenuti rappresentano un motivo di orgoglio e uno stimolo per ulteriori miglioramenti, a beneficio dell’intero paese e dei suoi cittadini.

Attivazione dei Fondi e Spese e Obiettivi

Secondo il ministro per gli Affari europei e il Pnrr, Tommaso Foti, dalla Relazione sullo stato di attuazione del Pnrr emerge che circa il 92% del Piano è stato attivato, risultando come attivabile o in fase di conclusione. Al 31 dicembre 2024, la spesa aggiornata ha raggiunto circa 63,9 miliardi di euro, equivalente a oltre il 52% delle risorse già ricevute. Foti ha enfatizzato la necessità di assumere responsabilità, dichiarando l’impegno del Governo per raggiungere gli obiettivi stabiliti nelle ultime tre rate del Piano, considerando anche eventuali modifiche per ottimizzarne l’attuazione.

Osservazioni della Corte dei Conti

La Corte dei Conti, nella Relazione di esame degli interventi Pnrr e Pnc per il 2024, ha notato che il conseguimento degli obiettivi, sia qualitativi che quantitativi, è in linea con le previsioni. Tuttavia, sono state segnalate criticità che richiedono un’attenzione costante e interventi mirati, in particolare considerando la scadenza del Piano fissata per giugno 2026. I progressi sono stati evidenti nei settori della digitalizzazione, della transizione ecologica e delle infrastrutture, mentre i risultati relativi a istruzione, inclusione e salute hanno mostrato un avanzamento meno soddisfacente.

In termini finanziari, la Corte ha evidenziato che i dati della piattaforma ReGiS indicano un rinvio delle spese programmate per il biennio 2023-2024 pari a circa 2,4 miliardi di euro, con un incremento della spesa previsto di 1,2 miliardi nel 2025 e 680 milioni nel 2026. La carenza di personale negli uffici preposti alla rendicontazione e al controllo ha comportato un rallentamento nelle verifiche delle spese. Inoltre, il mancato aggiornamento tempestivo dei dati sulla piattaforma ReGiS da parte di alcune amministrazioni ha causato disallineamenti tra i dati interni e quelli ufficiali. Questa situazione è ulteriormente complicata dalle recenti normative che accrescono le responsabilità nella gestione degli obiettivi del Pnrr.

Missioni e Risultati Raggiunti

La Relazione ha enfatizzato i progressi nelle Missioni 1 (digitalizzazione), 2 (transizione ecologica) e 3 (infrastrutture e mobilità), con livelli di spesa compresi tra il 37% e il 40% delle risorse assegnate, escludendo i crediti d’imposta. Al contrario, le Missioni 4 (istruzione), 5 (inclusione e coesione) e 6 (salute) hanno mostrato un avanzamento della spesa del 25%, 14% e 27% rispetto ai finanziamenti disponibili. Infine, la Corte ha sottolineato la delicatezza della questione relativa alla sostenibilità della spesa corrente, specialmente per gli enti locali, dato che è essenziale garantire la continuità nella gestione efficace dei progetti avviati, attraverso una programmazione che assicuri un adeguato supporto finanziario nel medio-lungo periodo.

La situazione riguardante il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) è attualmente oggetto di forte attenzione da parte delle forze politiche. I gruppi di opposizione hanno richiesto la presenza della premier Meloni alla Camera dei Deputati, al fine di fornire delucidazioni sull’implementazione del piano, in seguito a notizie emerse riguardanti la volontà del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, di richiedere un’estensione della durata del piano fino al 2027. Le richieste sono giunte da esponenti del Partito Democratico (Pd), del Movimento 5 Stelle (M5s), di Avs, di Azione e di Italia Viva (Iv).

Richiesta di chiarezza sul Pnrr

Il deputato del Pd, Piero De Luca, ha richiesto un’informativa urgente per illuminare la situazione del Pnrr. “È essenziale che la presidente del Consiglio assicuri maggiore trasparenza”, ha dichiarato, sottolineando che la mancanza di comunicazione non è più accettabile. De Luca ha messo in evidenza come i dati forniti dalla Corte dei Conti evidenzino la necessità di verità sugli investimenti del Pnrr e sulla loro corretta gestione in termini di spesa e tempi. Finora, ha proseguito, il governo ha operato nella completa oscurità, con ministri che hanno negato ritardi, contraddetti ora in modo evidente dal rapporto della Corte. “È cruciale che la Meloni relazioni quanto prima in Parlamento”, ha aggiunto, “non è più tollerabile che l’esecutivo continui a nascondere la verità agli italiani e alle istituzioni.”

Problemi legati ai ritardi nel Pnrr

Il deputato del M5s, Mauro Dell’Olio, ha posto l’accento sui ritardi evidenziati dalla Corte dei Conti e dalla Ragioneria dello Stato. “Dopo che questo governo ha già intrapreso un’operazione di revisione del Pnrr, apprendiamo che il ministro ha deciso di richiedere un anno aggiuntivo. Tuttavia, mancano indicazioni chiare riguardo al futuro e necessitiamo di maggiore trasparenza. Non sono stati utilizzati i significativi fondi già messi a disposizione”, ha affermato.

Preoccupazioni per la trasparenza

La deputata di Avs, Francesca Ghirra, ha manifestato preoccupazione riguardo al ritardo nella relazione sullo stato di attuazione del Pnrr, la quale avrebbe dovuto già essere presentata. “Questa doveva rappresentare un’opportunità fondamentale per il nostro Paese, specialmente dopo la crisi scatenata dalla pandemia, ma stiamo constatando una grave mancanza di trasparenza”, ha affermato. “È vitale che il governo chiarisca attraverso la sua presidente ciò che realmente sta accadendo, è allarmante il rischio che 19 misure del piano possano risultare compromesse.”

Implicazioni per la competitività nazionale

Giulio Cesare Sottanelli di Azione ha sottolineato che “l’Italia ha bisogno di diventare competitiva; se non riusciremo a utilizzare questi fondi, il Paese subirebbe un ulteriore danno.” Ha quindi esortato il governo a comunicare in maniera efficace sia al Parlamento sia ai cittadini. Anche Maria Chiara Gadda di Iv ha sostenuto tali richieste di trasparenza, avvertendo dei rischi di un indebitamento negativo e sottolineando la necessità di affrontare approfonditamente la situazione attuale del Pnrr.

Posizione del governo

Intervenendo in Aula, il sottosegretario all’Economia Federico Freni ha confermato che “oggi è già prevista la cabina di regia sul Pnrr e, in conformità alla legislazione attuale, la relazione semestrale sulla sua attuazione sarà presentata al Parlamento la prossima settimana, includendo tutte le risposte richieste, con la chiarezza che la legge richiede in tali casi.”