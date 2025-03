Emmanuel Macron ha manifestato la sua speranza che Donald Trump possa riconsiderare la decisione riguardante i dazi del 25% sulle automobili importate. Durante un incontro a Parigi con i rappresentanti della coalizione di Stati a sostegno dell’Ucraina, il presidente francese ha dichiarato: “C’è una forma di paradosso nel vedere i principali alleati degli Stati Uniti essere i primi a essere tassati”.

Macron ha messo in evidenza che questa misura non costituisce una soluzione vantaggiosa né dal punto di vista economico né geopolitico, aggiungendo che “non è una buona idea in termini di tempistica”. Con queste affermazioni, il presidente francese ha voluto sottolineare le possibili conseguenze negative derivanti da tali dazi, suggerendo che una revisione della decisione sarebbe opportuna.