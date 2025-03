Il mondo dell’intelligenza artificiale continua a sorprenderci con novità che fino a poco tempo fa sembravano fantascienza. L’ultima innovazione arriva direttamente da OpenAI, l’azienda che ha reso popolare ChatGPT. La piattaforma di conversazione testuale più famosa al mondo si arricchisce di una straordinaria capacità: quella di generare immagini direttamente all’interno delle chat.

Nasce ‘ChatGpt immagini’: un nuovo modo di comunicare

Questa inedita funzionalità, battezzata ‘ChatGpt immagini’, è stata resa possibile grazie alla potenza del modello omnimodale GPT-4o. Immaginate di poter descrivere un’idea a ChatGPT e vederla materializzarsi in un’immagine in tempo reale, senza dover ricorrere ad altri strumenti. Questa è la promessa di ‘ChatGpt immagini’, un vero e proprio salto di qualità nell’interazione uomo-macchina.

Chi potrà utilizzarlo e quando sarà disponibile?

La buona notizia è che questa innovazione è accessibile a un’ampia platea di utenti. Infatti, ‘ChatGpt immagini’ è disponibile per tutti gli abbonati ChatGpt Plus, Pro e Team, sia con sottoscrizione a pagamento che gratuita. L’azienda ha inoltre annunciato che la funzionalità sarà presto estesa anche agli utenti Enterprise ed Edu.

Un salto di qualità nella generazione di immagini IA

OpenAI, attraverso il suo blog ufficiale, ha voluto sottolineare le notevoli capacità del nuovo modello nel generare immagini di qualità fotorealistica. Per dimostrarlo, ha pubblicato diversi esempi, tra cui una curiosa immagine di Karl Marx intento a fare shopping in un centro commerciale statunitense. Ma la vera novità risiede nella precisione: a differenza di altri generatori di immagini basati sull’intelligenza artificiale, ‘ChatGpt immagini’ sembra in grado di associare correttamente attributi anche a un numero elevato di oggetti, evitando le confusioni di forme e colori che spesso si riscontrano altrove.

Testo impeccabile nelle immagini: una sfida superata

Un altro progresso significativo riguarda la resa del testo all’interno delle immagini. ‘ChatGpt immagini’ è in grado di trascrivere riferimenti testuali in maniera coerente e senza errori di battitura, superando una delle principali difficoltà nel campo della generazione di immagini con l’intelligenza artificiale. Questo risultato, come ha spiegato Gabriel Goh, responsabile della ricerca di OpenAI, è il frutto di “molti mesi di piccoli miglioramenti”.

Come funziona ‘ChatGpt immagini’?

Dal punto di vista tecnico, il sistema adotta un approccio ‘auto regressivo’, un metodo che genera le immagini in sequenza, in maniera simile a come si scrive un testo. Questa tecnica si differenzia dal modello di diffusione, utilizzato da strumenti come Dall-e, che creano l’immagine nella sua interezza in un solo passaggio.

Trasparenza sull’origine delle immagini

Nonostante l’alta qualità dei contenuti generati, OpenAI ha scelto di non includere filigrane visive nelle immagini create con ‘ChatGpt immagini’. L’azienda ha optato invece per l’inserimento di metadati standard, che avranno la funzione di attestare l’origine delle immagini, garantendo così una maggiore trasparenza.