Raccogliere fondi a sostegno dei programmi medici di Operation Smile in Africa Subsahariana e America Latina per assistere e curare i bambini e gli adulti nati con malformazioni del volto come le labiopalatoschisi e che non hanno accesso alle cure essenziali di cui hanno bisogno.

“In Auction For Smiles”: L’Asta di Vini Pregiati per Operation Smile

È questo l’obiettivo di “In Auction For Smiles“, un’asta di vini pregiati organizzata dalla fondazione Operation Smile Italia Ets che si terrà a Roma, giovedì 3 aprile, alle 19, nella Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea.

Il Ringraziamento di Operation Smile Italia

“Siamo profondamente grati a tutte le aziende vinicole che hanno deciso di essere al nostro fianco in questa serata e di sostenerci con i propri vini, contribuendo ad offrire la possibilità a tanti pazienti affetti da malformazioni del volto di poter ricevere le cure di cui hanno bisogno – afferma Marcella Bianco, direttore generale della fondazione -. Il vino e l’arte in questo evento incontrano la solidarietà e infondono ancora più forza al nostro impegno: costruire un futuro dove la salute e la dignità di ogni paziente siano garantiti grazie ad assistenza medica e chirurgica completa, sicura e di qualità”.

Dettagli dell’Asta e Ospiti Speciali

L’asta, curata da Gelasio Gaetani, scrittore ed esperto di vini, sarà battuta da Luciano Carnaroli e accoglierà intenditori, amanti ed appassionati del vino che vorranno aggiudicarsi dei lotti pregiati e sostenere i programmi medici di Operation Smile. Sono oltre 75 le aziende vinicole che hanno donato i loro vini pregiati per l’occasione. All’asta sarà possibile aggiudicarsi pezzi unici, ma anche bottiglie in edizione limitata o numerate, autografate da Trudie Styler e Sting o da Bruno Vespa.

Un’Opportunità Culturale Pre-Asta

Prima dell’inizio dell’asta, inoltre, sarà possibile visitare la mostra “Il Tempo del Futurismo“, allestita in Galleria fino al 27 aprile.