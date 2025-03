“I dazi avranno un effetto non devastante, ma significativo. In un periodo in cui i produttori e i fornitori stanno affrontando difficoltà, questo rappresenta un ulteriore elemento di incertezza.” È quanto dichiarato dal direttore dell’Anfia, Gian Marco Giorda, in merito all’annuncio di Donald Trump. “Dall’Italia esportiamo circa 1,2 miliardi di euro in componenti verso gli Stati Uniti e ne importiamo 230 milioni, mentre riguardo ai veicoli, esportiamo tre volte quello che importiamo. Speriamo che sia una manovra di negoziazione e che ci sia la possibilità di fermare questa iniziativa.”

“Una vettura potrebbe costare tra i 6.000 e i 10.000 dollari in più rispetto al prezzo attuale,” spiega Giorda.

I dazi annunciati da Donald Trump su tutte le auto importate si estendono anche ai componenti, tra cui motori e trasmissioni. Le tariffe sui componenti “entreranno in vigore non oltre il 3 maggio”, mentre quelle sulle auto completamente assemblate scattano alla mezzanotte del 3 aprile.

“Le stesse aziende che producono negli Stati Uniti,” sottolinea Giorda, “si troverebbero in svantaggio poiché dovrebbero importare componenti soggetti a un dazio del 25%. Tenendo conto che gli Stati Uniti importano un gran numero di componenti, anche le aziende che già operano negli Usa e acquistano componenti dall’Italia, dalla Cina e da altri Paesi verrebbero penalizzate.”

Il direttore dell’Anfia mette in risalto anche l’impatto indiretto dei dazi americani sulla filiera della componentistica: “Vendiamo numerosi componenti, che valgono circa 5 miliardi di euro, in Germania, dove parte di essi è destinata a automobili esportate negli Stati Uniti. Qualora si verificasse un calo delle esportazioni di vetture tedesche di alta gamma, ciò potrebbe riflettersi negativamente sul fatturato delle nostre aziende.”