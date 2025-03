L’Aula della Camera ha respinto la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni contro il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in seguito al caso Almasri. Con 215 voti contrari e 119 favorevoli, la Camera ha confermato la fiducia al ministro, che ha ribadito la sua determinazione a portare avanti la riforma della giustizia.

Il caso Almasri e le accuse dell’opposizione

La mozione di sfiducia era stata presentata dalle opposizioni in seguito al caso Almasri, un cittadino libico arrestato in Italia e poi rilasciato, nonostante un mandato di cattura internazionale. L’opposizione ha accusato Nordio di aver gestito il caso in modo inadeguato, sollevando dubbi sulla sua condotta.

Nordio: “Parlamento sovrano, riforma senza esitazioni”

Il ministro Nordio ha accolto con soddisfazione la decisione della Camera, sottolineando il ruolo sovrano del Parlamento. “Il Parlamento è sovrano e qualsiasi cosa decida rappresenta la volontà del popolo e quindi questo mi rende soddisfatto perché sono un democratico. Quando il Parlamento decide, comunque decida, io aderisco alle sue decisioni”. Nordio ha poi ribadito la sua determinazione a portare avanti la riforma della giustizia, senza “arretrare di un centimetro”.