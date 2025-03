Prysmian, nella foto l’a. d. Massimo Battaini, colosso italiano nel settore dei cavi e sistemi per l’energia e le telecomunicazioni, ha annunciato un’importante acquisizione negli Stati Uniti. L’azienda ha raggiunto un accordo per rilevare Channell Commercial Corporation, un fornitore di spicco di soluzioni di connettività, per un corrispettivo di 950 milioni di dollari, con la possibilità di un ulteriore bonus di 200 milioni legato ai risultati futuri.

Un passo avanti nella digitalizzazione

L’operazione, che dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2025, rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di Prysmian di evolvere da semplice produttore di cavi a fornitore di soluzioni integrate. L’acquisizione di Channell, infatti, consentirà a Prysmian di rafforzare la propria presenza nel settore delle soluzioni digitali, un mercato in forte espansione grazie alla crescita dei data center, delle reti 5G e della fibra ottica.

Obiettivo: rafforzare la presenza in Nord America

L’accordo permetterà a Prysmian di espandere la propria rete commerciale in Nord America, un mercato strategico per l’azienda. La combinazione del portafoglio prodotti di Prysmian con la vasta gamma di soluzioni di connettività di Channell creerà un’offerta unica e competitiva, in grado di soddisfare le esigenze dei clienti in un settore in rapida evoluzione.

Finanziamento e prospettive future

L’acquisizione sarà finanziata attraverso un mix di debito ed equity, con l’emissione di obbligazioni ibride e la cessione di azioni proprie. L’integrazione di Channell nel business Digital Solutions di Prysmian permetterà all’azienda di sfruttare le sinergie tra i due portafogli, creando valore per tutti gli stakeholder.