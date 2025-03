Per il secondo anno di fila, Poste Italiane (nella foto, il direttore generale Giuseppe Lasco) si è aggiudicata il prestigioso premio “Bilancio di Sostenibilità”, nella categoria dedicata alle grandi aziende. Un riconoscimento che testimonia l’impegno costante del Gruppo verso una rendicontazione non finanziaria di elevata qualità e l’integrazione dei principi ESG (Environmental, Social, Governance) nel cuore delle proprie attività e processi aziendali.

Un Riconoscimento di Prestigio

La cerimonia di premiazione, giunta alla sua quarta edizione, è promossa da Corriere della Sera Buone Notizie, in collaborazione con il partner tecnico NeXt. L’attenta valutazione ha coinvolto ben 231 imprese, con un focus specifico sui bilanci di sostenibilità. L’affermazione di Poste Italiane, per la seconda volta consecutiva, sottolinea la serietà e la profondità del suo approccio alla sostenibilità.

Sostenibilità Integrata nel DNA Aziendale

Questo nuovo successo non fa che confermare l’adesione e il rispetto dei principi di sostenibilità da parte di Poste Italiane, principi che sono ormai parte integrante delle strategie di business del Gruppo. L’impegno dell’azienda contribuisce in maniera significativa allo sviluppo sostenibile dell’intero Paese.

Un Modello di Business Orientato al Futuro

Poste Italiane ha adottato un modello di business con una visione di medio-lungo termine, ponendo l’innovazione e la sostenibilità al centro di ogni strategia aziendale. Questa impostazione lungimirante permette al Gruppo di operare in modo responsabile, creando valore non solo per gli azionisti ma anche per la comunità e l’ambiente.