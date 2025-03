Il Consiglio di Amministrazione di Grifal Spa, azienda tecnologica quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato la Relazione Finanziaria Annuale Consolidata al 31 Dicembre 2024. Nonostante un mercato in contrazione, Grifal ha registrato una crescita del 5,3% nel Valore della Produzione, raggiungendo i 44,3 milioni di euro.

cArtù® traina la crescita: imballaggi sostenibili in aumento

L’innovativo cartone ondulato ecosostenibile cArtù® ha continuato a crescere, con vendite che hanno raggiunto i 14,7 milioni di euro, rappresentando il 39% dei ricavi consolidati del Gruppo.

Le dichiarazioni

Per l’a. d. Fabio Gritti: “Con gli investimenti fatti in Italia, Romania e Portogallo abbiamo terminato la fase di potenziamento delle strutture operative ed il Gruppo si è potuto concentrare sullo sviluppo commerciale del mercato. Abbiamo potenziato la forza commerciale ed avviato collaborazioni in Romania, Polonia, Repubblica Ceca e Francia, aree in cui intendiamo rafforzare la nostra presenza proseguendo negli interessanti progetti avviati. In considerazione dell’attuale sfidante quadro geopolitico, siamo fiduciosi che la nostra naturale inclinazione all’innovazione, sia con nuovi prodotti, quali il recentissimo tissuePack in ovatta di cellulosa, sia con iniziative quali il progetto PackInPro avviato in collaborazione con l’Università di Pavia, ci consentirà di raggiungere gli ambiziosi traguardi che ci siamo prefissati.”

Marginalità in crescita e investimenti nel futuro

Grifal ha migliorato la propria marginalità, con un EBITDA di Gruppo che ha raggiunto i 5,7 milioni di euro e un EBITDA Margin del 15,2%. Nei primi mesi del 2025, è stata costituita PackInPro Srl, una società interamente controllata da Grifal Spa, dedicata alla promozione della sostenibilità nel settore dell’imballaggio.