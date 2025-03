Il Consiglio di Amministrazione di GIGLIO.COM S.p.A., società attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca su scala globale e quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato in data odierna i risultati dell’anno 2024 redatti secondo i principi contabili nazionali OIC.

Fatturato in Calo a Causa del Contesto Economico

Ricavi in flessione nel 2024 a causa del difficile contesto esogeno attraversato dal comparto: 46,2 milioni di Euro (-18% rispetto al 2023).

Profittabilità Vicina al Break-Even e in Crescita

Break-even sfiorato nel 2024 e profittabilità migliorata rispetto agli anni precedenti. EBITDA margin a -0,4% (-0,2 milioni Euro) contro il -0,6% del 2023 (-0,4 milioni Euro) e il -2% del 2022 (-1 milione di Euro). Profittabilità raggiunta nel secondo semestre dell’anno. EBITDA margin +0,5% (+0,2 milioni Euro).

Importanti Risparmi Grazie all’Efficientamento dei Costi

Importanti risparmi di costo, grazie ad un’accurata politica di efficientamento, che ha permesso di mantenere il business prossimo alla profittabilità. Nel 2024 l’incidenza dei costi variabili sui ricavi è diminuita rispetto al 2023 (dal 17,5% al 15,4%) mentre i costi fissi sono stati ridotti in valore assoluto di 1,5 milioni di Euro.

Perdita d’Esercizio in Forte Diminuzione

Risultato d’esercizio in netto miglioramento grazie alle ottimizzazioni di costo. Nel 2024 la perdita d’esercizio è ridotta a 1,3 milioni di Euro, in miglioramento rispetto ai -1,6 milioni di Euro del 2023 e quasi dimezzata rispetto ai 2,3 milioni di Euro del 2022.

Lancio di Nuove Linee di Business

Lanciate nel corso del 2024 due importanti linee di business: Digital Gateway, servizi B2B dedicati alla digitalizzazione delle aziende e Community Shopping, il catalogo di moda infinito che connette centinaia di negozi multi-brand.

Il Commento dell’Amministratore Delegato

“Siamo orgogliosi di essere una realtà solida, capace di migliorare tanto l’EBITDA quanto il risultato netto, in questo contesto esogeno particolarmente sfidante per la nostra industry. Abbiamo reagito con la prudenza e la responsabilità necessarie per confermare il percorso verso un veloce break-even, nonostante il forte calo della propensione al consumo dei beni di lusso. Al contempo, abbiamo compreso le esigenze del mercato e lanciato prodotti innovativi come il Community Shopping, attraverso il quale tutta la rete di partner affiliati potrà riassortire in tempo reale le rotture di stock in un momento di forte riduzione dei budget di acquisto delle collezioni. La comprensibile flessione dei ricavi, dopo oltre dieci anni di crescita esponenziale, deve essere letta come una naturale e temporanea normalizzazione della domanda dopo anni in cui i volumi di business sono stati inflazionati nel periodo pandemico e gli anni immediatamente successivi” ha commentato Giuseppe Giglio, Presidente e Amministratore Delegato di GIGLIO.COM.