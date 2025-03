L’assemblea degli azionisti di Cairo Communication (nella foto, Urbano Cairo) ha dato il via libera a una significativa operazione finanziaria, autorizzando l’acquisto di un numero massimo di 24.194.987 azioni proprie. Questa decisione, presa nel corso dell’ultima riunione, prevede un prezzo di acquisto fissato a 2,900 euro per azione. L’obiettivo principale di questa mossa strategica è l’acquisizione di azioni proprie fino a un quinto del capitale sociale, un’operazione che potrebbe anche comportare la revoca parziale della precedente autorizzazione risalente all’8 maggio 2024.

Bilancio 2024: Redditività in Forte Ascesa

Contemporaneamente, il Consiglio di amministrazione della holding editoriale, nota per il controllo del network televisivo La7 e del gruppo Rcs, ha approvato un bilancio 2024 che testimonia una solida crescita della redditività. I numeri parlano chiaro: Cairo Communication ha chiuso l’anno con ricavi consolidati lordi pari a 1,158 miliardi di euro, mantenendo sostanzialmente la stabilità rispetto agli 1,16 miliardi del 2023. Tuttavia, è sul fronte dei margini che si registra un’evoluzione positiva: l’EBITDA è salito a 186,6 milioni di euro (dai 167,5 milioni del 2023) e l’EBIT ha raggiunto i 102,6 milioni di euro (rispetto agli 86,9 milioni dell’anno precedente). Il risultato netto di pertinenza del gruppo si è attestato a 45,2 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 38,4 milioni del 2023. Un altro dato incoraggiante è il rafforzamento della posizione finanziaria netta, che ha raggiunto i 26,3 milioni di euro dopo la distribuzione di dividendi per 36 milioni di euro.

Leadership Digitale e Abbonamenti in Crescita

Il 2024 ha segnato anche un importante traguardo per il gruppo sul fronte digitale. A dicembre, Cairo Communication è stata riconosciuta come il primo editore on-line in Italia, con un aggregato di 30,7 milioni di utenti unici mensili medi. Un successo trainato anche dalla forte crescita degli abbonamenti digitali, che a fine anno superavano quota 12 milioni. Nel dettaglio, il ‘Corriere della Sera’ si conferma leader tra i quotidiani italiani anche nell’edizione digitale con 685 mila abbonamenti, seguito dalla ‘Gazzetta’ con 251 mila, ‘El Mundo’ con 163 mila e ‘Expansion’ con 110 mila.

La7: Ascolti in Netta Progressione

Anche la rete televisiva La7 ha contribuito in modo significativo ai risultati positivi del gruppo. Nel corso del 2024, l’emittente ha registrato elevati livelli di ascolto, con uno share del 3,9% sul totale giorno e del 5,5% in prime time, entrambi in crescita del 13% rispetto al 2023. Nella fascia oraria 20:00/22:30, La7 si è posizionata come la quarta rete più vista dell’anno con uno share del 5,7%, raggiungendo addirittura il terzo posto nei mesi di aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre. La dinamica positiva degli ascolti è proseguita anche nei primi mesi del 2025, con incrementi a gennaio (+19% sul totale giorno e +11% in prime time) e febbraio (+16% sul totale giorno e +8% in prime time), confermando La7 come la terza rete nella fascia serale di punta.

Cairo Editore: Periodici in Rialzo

Infine, il settore editoriale periodici di Cairo Editore ha mostrato un sensibile miglioramento dei risultati, con un EBITDA di 11,1 milioni di euro, in crescita rispetto ai 7,9 milioni del 2023. Questo dato sottolinea la solidità e la diversificazione delle attività del gruppo Cairo Communication.