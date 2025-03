Borgosesia S.p.A., nella foto l’a. d. Davide Schiffer, società quotata all’Euronext Milan e attiva nel settore degli investimenti in asset alternativi, ha annunciato l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per un valore massimo di 20 milioni di euro. L’operazione, con una durata di 3 anni, mira a finanziare la crescita delle attività alternative e di co-investimento della società, nonché a ottimizzare la valorizzazione del portafoglio immobiliare.

Caratteristiche dell’obbligazione: rendimento variabile e rimborso anticipato



Le obbligazioni, con un valore nominale unitario di 1.000 euro, saranno offerte a investitori retail e professionali, con un investimento minimo di 100.000 euro. Il rendimento sarà variabile, legato all’Euribor a 3 mesi maggiorato di 400 punti base (4,00%). Borgosesia si riserva la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito a partire dal 30 giugno 2026.

Obiettivi strategici e solidità finanziaria

L’emissione dell’obbligazione si inserisce nel piano strategico di Borgosesia, che punta a rafforzare la propria posizione nel mercato degli investimenti alternativi. La società gode di un rating A3- da parte di Modefinance, equivalente a un rating A- delle principali agenzie internazionali, a testimonianza della sua solidità finanziaria.